Фото: «Т-Медиа» Рекламные щиты управления городского имущества Оша будут сданы в аренду партиям и кандидатам в депутаты, участвующим в парламентских выборах. Такое решение принял мэр Оша Алмаз Мамбетов 25 октября. В Оше есть 16 рекламных щитов — сдавать в аренду кандидатам в период агитации их будут по жребию. «Приглашаем представителей партий и кандидатов принять участие в жеребьевке. Желающим участвовать в жеребьевке нужно обратиться до 12:00 дня 27 октября в кабинет №3 в здании мэрии по улице Заднепровской города Ош», — сообщает мэрия Оша. Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1300 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия.

