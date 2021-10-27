В Кыргызстане за 9 месяцев 2021 года в Кыргызстане в результате ДТП скончались 587 человек, из которых 78 — дети. Об этом на брифинге в пресс-центре Sputnik 27 октября сообщил замначальника Управления дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД Манас Cыдыгалиев.

По его словам, всего по стране за 9 месяцев текущего года зарегистрированы 5 437 дорожных аварий. В них пострадали 8 298 кыргызстанцев.

«По сравнению с прошлым годом, произошел рост аварий, но в прошлом году были введены ограничения в связи с пандемией», — отметил Сыдыгалиев.

Он уверен, что культуру поведения ребенка на дороге необходимо прививать с раннего детства.

«Уже с ясельного возраста нужно обучать детей правилам дорожного движения. Если Министерство образования включит этот пункт и выделит часы на обучение ПДД школьников, это было бы очень полезно», — считает Сыдыгалиев.

Он сообщил, что анализ по авариям ведётся в Кыргызстане с 2000 года и «аварийный» максимум был зарегистрирован в 2013 году, когда количество ДТП достигло почти 7,5 тысячи.

«Потом уже тенденция к снижению идёт. В 2017 году немного выросла, и опять снижение. Ну, колеблется в зависимости от ситуации в стране», — сказал он.

Смертельные аварии и меры по улучшению ситуации на дорогах

За последние несколько месяцев в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошел ряд крупных аварий со смертельным исходом.

Легковой автомобиль марки Honda Stepwgn после столкновения с грузовиком Volvo на 201 км автотрассы Бишкек — Ош Суусамырской долины Чуйской области в конце августа. В результате ДТП скончались 9 человек. Фото: пресс-служба МЧС

На фоне этого президент Садыр Жапаров заявил, что обеспокоен увеличением количества ДТП, в которых погибают люди. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД. Он поручил им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время, то руководителям «придется уйти».

ГУОБДД позже сообщило, что по поручению президента межведомственная рабочая группа разработала стратегию безопасности дорожного движения Кыргызской Республики на 2021–2025 годы.

По мнению Сыдыгалиева, если она заработает в полной мере, то аварийности на дорогах снизится.

«Стратегия рассчитана на 5 лет. Поэтапно всё будет. Всё как говорится будет упираться в финансы. По линии минтранса, например, изменение инфраструктуры и улучшение дорожных условий […] Я думаю если кабмин утвердит [стратегию], то деньги будут выделяться. Система будет работать», — сказал он 27 октября на брифинге, отметив, что пока не рассчитана необходимая сумма для реализации стратегии.

Ранее глава ГУОБДД Азамат Исраилов говорил, что ДТП происходят из-за перегруженности дорог, и параметры большинства из них не соответствуют интенсивности движения, а отдельные участки находятся в режиме постоянных перегрузок. Также он назвал причинами увеличения ДТП рост числа неопытных и неквалифицированных водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также плохое освещение дорог.

Журналисты cabar.asia подсчитали, что за последние 10 лет в Кыргызстане в ДТП погибли более 10 тысяч человек.

«Это можно сравнить с вымиранием целого села. Несмотря на принимаемые властями меры, ужасающая статистика не меняется в лучшую сторону», — говорится в статье.