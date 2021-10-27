По словам Артура, у него две мечты стать миллионеров и купить спорткар Bugatti.

«Сначала я просто упаковывал [куруты] в пакетики, без [наклейки]. Потом я начал скотчем прикреплять свою старую наклейку. Потом мой папа придумал степлером сюда зажимать и потом клеить. Вот так я начал менять дизайн», — вспоминает он.

Артур во время летних каникул продавал куруты в парках, а с открытием школы он начал искать варианты для сбыта курутов в магазинах. Однако, по его словам, к учёбе он относится серьёзно. Он считает, что знания помогут ему развивать бизнес.

«Потому что решил зарабатывать деньги. Захотел в будущем стать большим миллионером. Если я не буду делать уроки, то тогда я буду знать слишком мало. И мой бизнес будет уходить назад, а не вперед», — говорит Артур.

Он работает и в выходные. Все заработанные деньги он делит по копилкам.

«Я сначала все делю. У меня есть деньги которые я [могу потратить] на себя, в копилку [положить]. Я 10% себе откладываю, 10% бабушке, еще 10% на благотворительность, 5% на большую копилку и 5% на маленькую копилку, 35% на технику и на сузмо […] то, что осталось», — рассказывает юный бизнесмен.

Артур отметил, чтобы люди больше жили, надо на благотворительность откладывать.

«Вот это у меня на [IPHONE 13] PROmax, как я и говорил. А это – уже на Bugatti», — сказал он.

Семья Артура поддерживает мальчика с его бизнесом и серьёзно относиться к его выбору.

«В семье у нас бабушка продакт-менеджер — отвечает за продукт. Я не настолько хорошо разбираюсь в курутах, как бабушка. А я отвечаю за бизнес-идеи, за маркетинг, так сказать. Мама — как идейный вдохновитель: она предлагает разные идеи. Мотиваторы у нас — это его сестренки. Потому что он постоянно думает, что бы им подарить, купить, куда бы их сводить за свои деньги. И вот, таким образом у нас и сплачивается команда», — говорит отец Артура Миргазы.

По его словам, в первый же день, когда его сын начал заниматься курутами, мальчик заработал 600-700 сомов.

Сейчас Артур ведёт свой блог и хочет получить разрешение на работу. По его словам, он желает стать самым юным предпринимателе в стране.

«У меня [разрешения на торговлю] пока нет, потому что мне 8 лет. Если бы я был взрослым, то я бы его уже получил. Я буду платить налоги и помогать Кыргызстану», — говорит он.