Аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов отстранён от должности до завершения парламентских выборов. Об этом заявил глава кабмина Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша 27 октября. Алмазбек Рахманкулов. Также мэру Исфаны Чынгызбеку Рысову объявлен строгий выговор. «Если кто-либо будет вмешиваться в выборный процесс, то он будет уволен с работы по статье “за утрату доверия”», — отметил он. Ранее президент Садыр Жапаров на своей пресс-конференции заявил, что в понедельник уволят одного акима, который работает на кандидата в депутаты, который выдвигается по одномандатной системе. По данным ЦИК на 26 октября всего в Лейлекском районе свою кандидатуру по одномандатному округу выдвинули девять человек.

