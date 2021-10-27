Экс-министра транспорта и депутата Жогорку Кенеша Нурлана Сулайманова в 2012 году обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии генпрокуратуры, чиновник создал условия, чтобы тендеры на закупку материалов и техники для дорожных работ выигрывали компании его родственников, чем нанес государству ущерб более 41 млн сомов (около $870 тыс). Но привлечь Сулайманова к ответственности не удалось: он улетел в Германию на лечение и «пропал».

В 2016 году уголовное дело Нурлана Сулайманова было прекращено в связи с истечением срока давности. А в октябре 2020 года он снова участвовал на выборах в Жогорку Кенеш от партии «Кыргызстан».

Чтобы узнать как привлекаются к ответственности высокопоставленные чиновники «Клооп» собрал пресс-релизы ГКНБ, МВД и генпрокуратуры Кыргызстана с 2015 по 2020 годы, и выяснил, что за шесть лет уголовные дела возбуждались как минимум против 98 таких чиновников. Более половины из них сейчас находятся на свободе. При этом только семь чиновников были оправданы.

Каждый шестой чиновник, упомянутый в пресс-релизах правоохранительных органов, покинул Кыргызстан после возбуждения уголовных дел. Половина из них находятся в розыске.

Так, в ночь с 5 на 6 октября 2020 года, в ходе массовых протестов и беспорядков в Бишкеке, из мест заключений вышли бывший президент Алмазбек Атамбаев и другие осужденные чиновники и депутаты. После прихода к власти Садыра Жапарова, который также покинул колонию в ту ночь, генпрокуратура призвала всех вернуться в места заключения.

Но бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-мэр столицы Албек Ибраимов требованиям правоохранителей не подчинились и покинули страну. Госслужба исполнения наказаний сообщила, что они объявлены в международный розыск. Вскоре на официальной странице в фейсбуке Исакова появилось обращение к соотечественникам, в которой была указана геолокация — Москва, Кремль.

Некоторые беглецы, несмотря на тяжкие обвинения, предъявленные им на родине, неплохо устраиваются на чужбине. Например, бывшие президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев и их близкие родственники, сбежавшие в Россию, Беларусь и Великобританию.

Беглые чиновники живут за границей в роскоши

Первый президент Аскар Акаев правил Кыргызстаном почти 15 лет. За это время он пять раз менял Конституцию, усиливая свои полномочия. В 2000 году Акаев был избран президентом в третий раз, хотя Конституция предусматривала лишь два срока.

Семья Акаева во время его правления активно вмешивалась в политику. Его супруга Майрам возглавляла «Партию женщин Кыргызстана» и благотворительный фонд «Мээрим», против которого в 2005 году были возбуждены уголовные дела за незаконные переводы денежных средств.

При Акаеве доля государства в совместном кыргызско-канадском предприятии по разработке крупнейшего в стране золоторудного месторождения Кумтор уменьшилась с 67 до 16%. В 2021 году комиссия по проверке деятельности Кумтора выяснила, что семья Акаева получила за это крупную взятку деньгами и акциями. Акаев опроверг эти обвинения, напомнив, что после его свержения в 2005 году была создана правительственная комиссия, которая искала его «богатства», но не нашла их.