Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 661 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 124 человек.

Бишкек — 65;

Чуйская область — 28;

Ошская область — 0;

Таласская область — 4;

Иссык-Кульская область — 13;

Джалал-Абадская область — 10;

Баткенская область — 4.

В Оше, Ошской и Нарынской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 180 865 случай заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 106 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 302 человека.

По данным штаба, на 27 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 688 пациентов. Еще 692 человека лечатся амбулаторно.

Также на 27 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 957 тысяч человек, а вторую — более 726 тысяч кыргызстанцев.