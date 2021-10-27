Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 661 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 124 человек.
- Бишкек — 65;
- Чуйская область — 28;
- Ошская область — 0;
- Таласская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 13;
- Джалал-Абадская область — 10;
- Баткенская область — 4.
В Оше, Ошской и Нарынской областях новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 180 865 случай заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 106 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 175 302 человека.
По данным штаба, на 27 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 688 пациентов. Еще 692 человека лечатся амбулаторно.
Также на 27 октября в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 957 тысяч человек, а вторую — более 726 тысяч кыргызстанцев.