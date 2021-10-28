Глава кабмина Акылбек Жапаров на заседании парламента 27 октября наконец рассказал, когда же учителям Кыргызстана повысят зарплаты.

Депутат Абдывахап Нурбаев задался вопросом, «есть ли возможность повысить зарплату им в 2022 году в пару раз, чтобы девушки не остались старыми девами». Так он напомнил чиновнику о его недавнем обещании повысить зарплаты учителям: тогда Жапаров заявил, что повышать их будут до тех пор, «пока девушки не скажут, что мечтают выйти замуж за учителя».



В ответ на вопрос Нурбаева глава кабмина сказал, что в своей речи вообще-то «приводил пример Финляндии», где по опросам девушки «в первую очередь хотят замуж за учителей, а во вторую за архитекторов». И он надеется, что Кыргызстан этого достигнет.

Видео: YouTube-канал Kloop.kg

«По итогу первого квартала [2022 года], на первое апреля мы повысим зарплату учителей, врачей и деятелей культуры и науки. В два раза или на 50% – будет известно по итогам первого квартала», — пообещал он.

Правда, чиновник так и не учел, что по данным Нацстаткома, более 85% педагогов в республике — это женщины. При этом только 8% из них являются директрисами или их заместителями в учебных заведениях.