Фото: Откурбек Рахманов / телеканал «Регион ТВ» Что случилось? На родного брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Шайырбека Ташиева поступила жалоба в ЦИК после того, как глава спецслужб передал ключи от дома жителю села Барпы. При этом Шайырбек Ташиев выдвигает свою кандидатуру от №14 Джалал-Абадского избирательного округа. Малая родина Ташиевых — село Барпы Сузакского района — тоже входит в этот участок. Статья 28 закона «О выборах» запрещает кандидатам и их близким родственникам заниматься благотворительной деятельностью. Рабочая группа ЦИК приняла заявление и передала в МВД, для дальнейшего расследования. 26 октября в УВД Джалал-Абадской области, со ссылкой на Сузакскую районную милицию, сообщили, что дом построил не Камчыбек Ташиев, а бизнесмен Абдимиталип Мамитов и односельчане. Но вручил ключи глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, так как его попросили об этом местные жители. Он оказался в нужное время в нужном месте. На что нужно было обратить внимание сотрудникам милиции? 22 октября телеканал «Регион ТВ», который принадлежит Камчыбеку Ташиеву опубликовал сюжет, рассказывающий о жителях села Барпы. В сюжете семья Муратовых получает ключи из рук главы ГКНБ от нового четырехкомнатного дома. Видео: YouTube-канал «Регион ТВ» Также на видео говорится, что сельские аксакалы обратились к Ташиеву, так как семья Муратовых очень сильно нуждалась в жилье. В результате жилой дом был построен за два месяца. Фото: Откурбек Рахманов / телеканал «Регион ТВ» «Вот ключи от дома, это все для тебя […] Аксакалы, с вашего разрешения был построен этот дом, в тот раз, получив у вас благословение, вашими молитвами разделили огород и вот мы выдаем этому парню [дом]. Пусть он здесь развивается и процветает. Если разрешите, то я вручу [ключи]», — сказал в своей речи Ташиев. После чего, аксакалы еще раз благословили Ташиева. Житель, который получил дом, выразил благодарность и сказал, что его мечта сбылась. Один из жителей села Барпы Абубакир Кадыров отметил, что Камчыбек Ташиев построил дом «от всей души», что он готов построить еще что-то нуждающимся. Директор телеканала «Регион ТВ» Откурбек Рахманов подтвердил, что дом построен на средства председателя Госкомитета национальной безопасности. Рахманов распространил в фейсбук-группах вышеуказанный сюжет с заголовком «Камчыбек Ташиев построил дом для нуждающейся семьи в селе Барпы Сузакского района». Что говорят в милиции? В УВД Джалал-Абадской области не смогли дать комментарий по поводу того, что версия милиции и информация в сюжете «Регион ТВ» не совпадают. «Когда поступила информация мы провели проверку и поделились ее результатами […] [Проблему несовпадения информации] мы не можем решить, для этого есть специальные органы. Проверили, мы предоставили информацию», — сказал «Клоопу» пресс-секретарь областной милиции Нурдин Жээнтаев. Также Жээнтаев не смог предоставить информацию о предпринимателе Абдимиталипе Мамитове. Шайырбек Ташиев. Фото: Откурбек Рахманов Кандидат Шайырбек Ташиев также подтвердил версию милиции в интервью Vesti.kg, он сообщил, что их семья не участвовала в строительстве дома в Барпы. «Когда мой брат [Камчыбек Ташиев] приехал в село, его попросили передать ключи от имени людей и предпринимателя, которые потратили средства на строительство», — сказал Шайырбек Ташиев. В то же время, в материале телеканала «Регион ТВ» не было и слова о бизнесмене Мамитове. Поэтому версия милиции и версия милиции не может не вызвать подозрения. Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе ЦИК, рабочая группа не нашла нарушений в жалобе на Шайырбека Ташиева. Они также отметили, что этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании ЦИК, где будет принято окончательное решение. Согласно базе данных ЦИК по спискам избирателей, 53-летний Абдимиталип Мамитов зарегистрирован в селе Жар-Кыштак Сузакского района. На сайте минюста не удалось найти компании, зарегистрированные на Мамитова. Поэтому мы не смогли подтвердить из открытых источников, что он действительно был предпринимателем. Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1300 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия. Читать по теме: «Просит сам народ». Брат Ташиева хочет участвовать в парламентских выборах

