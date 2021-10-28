Колонию №47 и СИЗО-1 перенесут на территорию учреждения №31. Об этом на пресс-конференции в государственном информагентстве «Кабар» сообщил замминистра юстиции Канатбек Сманалиев.

По его словам, вместе с колонией №47 и СИЗО-1 переедет и больница для осужденных.

«Планируется, что эти учреждения будут передислоцированы на территорию учреждения №31», — отметил Сманалиев.

Что за учреждение № 31

Колония № 31 ГСИН расположена в селе Молдовановка Аламединского района Чуйской области. По данным ГСИН, при колонии находится специальная больница со смешанными видами режима для больных туберкулезом, единственная в стране.

В начале августа 2021 года сообщалось, что в НЦПП поступило заявление от одного из осужденных колонии №31. Он пожаловался на жестокое обращение. На момент проверки со стороны НЦПП в учреждении отбывали срок наказания и получали лечение 143 человека.

Перенос исправительных учреждений из Бишкека

Перенос исправительных учреждений из Бишкека ГСИН обещает не впервые за последнее время. В апреле 2019 года глава ГСИН Мелис Турганбаев поручил начать подготовку документов для переноса СИЗО-1 и исправительной колонии №47 за пределы города Бишкека.

«Точные даты пока неизвестны. Как только государство предоставит нам землю, здание и документацию, мы переедем […] Когда СИЗО только открыли, оно находилось на окраине города. А сейчас почти в центре. Переговоры о переносе уже давно ведутся», — сказали в пресс-службе.

Активисты неоднократно говорили, что СИЗО-1 в центре города может угрожать жизни и здоровью людей, а также мешает свободному движению автомобилей.

Кроме того, согласно Генплану города, по территории СИЗО-1 должна проходить дорога, но из-за отсутствия финансирования вопрос переноса не решается много лет.

После начала пандемии вопрос о переносе возник снова. В августе 2021 года глава ГСИН Аскат Эгембердиев на встрече с президентом Жапаровым сообщил, что ГСИН снова рассматривает вопрос о переносе исправительных учреждений № 21 и № 47 за черту города Бишкека в целях улучшения инфраструктуры столицы и обеспечения общественной безопасности.

В свою очередь Садыр Жапаров подчеркнул, что ГСИН «с достоинством выполняет возложенные обязанности по обеспечению правопорядка и законности в пенитенциарных учреждениях».

Над материалом работал: Мелисбек Абдибаитов