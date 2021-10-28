Чтобы начать строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, президенту Садыру Жапарову нужно посетить Китай. Об этом заявил глава кабмина Акылбек Жапаров на заседании парламента 27 октября.

По словам главы кабмина, кыргызская сторона подготовила все необходимые документы по строительству железной дороги.

«Завершились последние переговоры с узбекской стороной. Министры провели облеты и подготовили все документы. Мы ждем визит президента Садыра Нургожоевича в Китай. Пекин пока закрыт из за коронавируса. Как только откроется, в рамках визита этот вопрос будет решен», — заверил Акылбек Жапаров.

Глава кабмина добавил, что «последние маршруты уже уточнены правительством».

Согласно расчетам, по территории Кыргызстана будет проходить 280 км железной дороги, из них 57 км — через туннели.

«Все мировые компании, которые занимаются строительством [железных дорог] заявляют, что это вполне реализуемо. Сейчас разрабатываем модели финансирования», — сказал чиновник.

Дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Переговоры о строительстве железной дороги из Китая в Кыргызстана, которая потом пройдет через Узбекистан, Иран, Турцию и соединит с Европой, ведутся почти 20 лет.

В 2002 году Китай представил первый проект железной дороги через Кыргызстан, протяженность которой составила бы 268 километров.

Главной проблемой строительства железной дороги является разница в ширине колеи — Китай использует международный стандарт в 1435 миллиметров, а Кыргызстан использует советский стандарт — 1520 миллиметров.

В начале 2015 года кыргызское Министерство транспорта Кыргызстана возобновило переговоры с Китаем по поводу строительства железной дороги — началась разработка ТЭО. Стороны предварительно договорились использовать советский стандарт для строительства дороги через Кыргызстан.

Тогда в «Кыргыз темир жолу» заявляли, что параллельно строительству китайско-кыргызской железной дороги, может начаться строительство дороги, которая соединила бы север и юг страны — она предположительно должна пройти по тому же маршруту, что и строящаяся автомобильная трасса.

В конце ноября 2015 года главный инженер Китайской железнодорожной корпорации Хе Хуаюй представил проект высокоскоростной железной дороги из Китая в Иран.

Последние обсуждения вокруг дороги провели главы МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев и Китая Ван И в мае 2021 года. После в сентябре на саммите ШОС Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан готов к реализации этого проекта.

Над материалом работал: Мелисбек Абдибаитов

