Осенний Баткен, известный своими абрикосовыми садами, окрашивается в дивную палитру цветов. Золото и багрянец абрикосовых деревьев на фоне голубых гор и снега. Оператор и журналистка «Клоопа» Тойчубек Артык уулу и Айбике Адилет кызы проехали по дороге Баткен-Лейлек и сняли для вас осенние пейзажи. Село Бужум. 22 октября в высокогорных районах Баткенской области выпал снег, дул порывистый ветер. И хотя вокруг был снег, осень сохраняла свои яркие цвета. Торт-Куль. Длина водохранилища составляет 5 км, объем 90 млн кубов. Оно помогает обеспечить поливной водой 11 тысяч гектаров Баткенской области и города Баткен. Торткульское водохранилище имеет стратегическое значение не только для Баткенской области, но и для всей страны. Село Кок-Таш, средняя школа им.Шайдулла Ганы. В этой местности регулярно возникают конфликты, так как много участков, где не определены границы с Таджикистаном. В некоторых селах до сих пор существуют проблемы с питьевой водой. Одно из таких сел — Кок-Таш, чистая вода поступает в село из Торткульского водохранилища. Во время возникновения конфликтов воду полностью останавливают. Село Кара-Булак Баткенского района. Пожелтевшие листья деревьев остались под снегом. 22 октября 2021 года. Дорога в Исфану. Время, когда первый луч коснулся земли. Время, когда горы раскрывают свои объятья… Въезд в город Исфана. Въезд в село Максат Лейлекского района. Утро 23 октября. Арка при въезде в село была построена после вооруженного конфликта — за 1 млн 780 тысяч сомов. Некоторые жители считают, что было бы лучше, если бы эту сумму разделили между пострадавшими, так как после приграничных событий практически всем нужна помощь. Село Максат. В этом селе во время приграничных столкновений было сожжено 89 жилых домов и соцобъектов, разворовано имущество. В селе проживают 1200 человек. Дома в селе Максат, построенные уже после конфликта на границе. Их еще 27 августа, по официальной информации, передали жителям. Правда, после возведения они еще ждали подведения электроэнергии и системы отопления — впрочем, осенью дома были готовы к холодам. Абрикосовый сад. Село Максат. Выезд из села Максат.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!