Директриса муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева сообщила, что в одном из самых больших парков Бишкека — в «Ататюрке» — роют котлован. Строить в парках запрещено. «Караул!!! На территории парка Ататюрка начали рыть котлованы, несмотря на то, что вышли Указ Президента, программа правительства об увеличении парковых зон. Что за увеличение за счет сокращения существующих парков? Горожане! Отстоим парк! Помогите мэрии!» — пишет она. Парк Ататюрк входит в список памятников истории и культуры республиканского значения — это означает, что парк находится под защитой закона «Об историко-культурном наследии». Кроме того, капитальное строительство или возведение жилых особняков в парках запрещено статьей 78 Земельного Кодекса. Ататюрк — один из самых больших парков Бишкека даже после того, как треть его территории незаконно передали под жилые дома чиновников и депутатов. Построены на территории парка не только особняки, но и клубные дома и высотки. Мэрия Бишкека даже заявила, что новые зеленые зоны на юге города — на территории, которая документально является частью парка Ататюрка — строили специально для того, чтобы избежать дальнейшей застройки этих земель. Сейчас на территории парка Ататюрк расположены парки «Ынтымак 2» — на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева, «Ынтымак» — (Масалиева \ проспект Мира), Парко Семьи (он же Парк любви) и Парк Адинай, названный в честь погибшей в 2020 году студентки-волонтерки, спасавшей пациентов с коронавирусом. Застройка парка Ататюрк: Госэкотехинспекция подала в суд на «Залкар строй инжиниринг» Как общественный парк превратился в городок для состоятельных бизнесменов Особняки вместо деревьев. Как власти Бишкека уничтожили больше трети парка Ататюрк. Расследование Kloop.kg и OCCRP

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!