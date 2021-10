Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале рассказал, что кабинет министров поставил перед собой амбициозную цель — увеличить доходы в бюджет на 90 млрд сомов. Бекешев пояснил, что эти деньги кабмин планирует повысить с помощью ряда налогов для граждан. «Будут повышать налоги на имущество, на авто для тех у кого свыше трех кубометров, также на жилье. Увеличится грузопоток из Китая, за счет этого хотят увеличить таможенные платежи. Увеличится и сбор некоторых налогов за счет администрирования», — рассказал Бекешев. Кроме этого, 27 октября депутаты парламента приняли в третьем чтении проект «О республиканском бюджете на 2021 год и и прогнозе на 2022-2023 годы». Между тем издание «Азаттык» отмечает, что депутаты приняли проект бюджета без какой-либо критики. «Еще в январе правительство Кыргызстана ожидало роста ВВП в 5%, но к осени сообщило, что постарается не допустить падения ниже 5,3%. Но и этого не случилось. По итогам 2020 года темпы роста экономики страны упали на 8,6%, что стало худшим результатом за последние 20 лет», — отметили в издании.

