Фото: Акипресс В Бишкеке 27 октября произошла трагедия — 22-летний парень спрыгнул с девятого этажа недостроенного здания. До этого в течение четырех часов с ним проводили переговоры психологи и спасатели. Молодой человек скончался по дороге в больницу. Так как парень в течение четырех часов находился на девятом этаже заброшенного здания, а СМИ все это освещали, люди следили за происходящим практически в прямом эфире. После смерти молодого человека к спасателям возникло много вопросов. В МЧС сообщили, что по факту смерти молодого кыргызстанца будет проведено внутреннее расследование. Журналисты «Клоопа» собрали все, что известно о парне и причинах произошедшего. Что говорят родственники и близкие погибшего? Тетя погибшего парня Кундуз Бердишова в интервью журналистам Super.kg рассказала, что ее племянника звали Мунарбек. Он приехал в Бишкек на учебу из Чаткальского района Джалал-Абадской области. По словам Бердишовой, в тот день ей позвонил брат и рассказал, что Мунарбек поссорился с девушкой перед тем, как взобрался на здание. «В здание меня долго не пускали. Там было много сотрудников МЧС и МВД. Я умоляла, чтобы меня пустили с ним поговорить, рассказала, что я его тетя. Потом они меня пустили. Тогда я сказала Мунарбеку, чтобы он со мной поговорил, предложила найти [его] девушку и поехать к родителям, но потом меня увели вниз», — рассказала она. В интервью женщина также раскритиковала действия сотрудников МЧС, которые, по ее словам, за несколько часов переговоров с парнем «ничего не сделали». «Потом забрали в больницу и сказали, что он умер по дороге», — добавила Бердишова. Свою версию произошедшего рассказал журналистам Super.kg и одноклассник погибшего Мунарбека — Арген Кудайбердиев. По его словам, утром они вместе завтракали и никаких предпосылок к происшествию не было. «Мунарбек всегда решал свои проблемы сам и ни у кого не просил помощи. Это халатность сотрудников МЧС, несколько часов было, чтобы спасти жизнь. Но они не сделали ничего. Самое малое, могли бы батуты поставить, они даже этого не сделали», — сказал он. Могли ли сотрудники МЧС спасти Мунарбека? Глава управления гражданской защиты МЧС Ырыспек Жолдошбаев объяснил, почему спасатели не развернули внизу тенты, на которые мог бы упасть Мунарбек. Жолдошбаев пояснил, что имеющиеся у МЧС тенты рассчитаны так, что спасти можно человека, который прыгает с высоты 8 этажа. Однако Мунарбек прыгнул с девятого этажа. «Это запрещено по техническим нормам. Мы могли бы спустить его на землю с помощью альпинистского снаряжения и веревок. Но он, наверное, из-за того, что пострадал в психологическом плане, не подпускал к себе близко», — сказал он. Жолдошбаев подчеркнул, что парень «был решительно настроен на суицид». «В соцсетях говорят, что мы могли бы установить батуты, но это бы не помогло. Он бы не спасся, прыгнув с такой высоты и упав с такой скоростью. На таких строительных объектах должны были быть сетки безопасности, но их не было. Могло произойти много разных нюансов. Если бы мы приблизились к нему, а он спрыгнул бы — то спасатели стали бы виновниками его смерти. Было 6 спасателей, психологи, его родственники, он также разговаривал с отцом по телефону, но, к сожалению, спасти парня не получилось», — добавил Жолдошбаев. Могли ли медики спасти Мунарбека? После падения со строящегося здания Мунарбек скончался не сразу, его забрала скорая помощь. Заместитель главы Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов рассказал изданию «Акипресс», что у парня после падения были множественные травмы, несовместимые с жизнью. «У него были черепно-мозговая травма, разрыв внутренних органов и другие травмы. На момент, когда бригада оказывала ему помощь, он был в состоянии клинической смерти. Бригада проводила реанимационные мероприятия и одновременно ехала в сторону БНИЦТО. Но пациент скончался и реанимационные мероприятия были безуспешными», — рассказал Борисов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!