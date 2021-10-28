Пресс-служба Административного суда Бишкека сообщила, что 28 октября суд удовлетворил жалобу партии «Ынтымак» и признал незаконным решения ЦИК об отказе регистрации спикера Таланта Мамытова в качестве кандидата в депутаты.

При этом решение Административного суда ЦИК все еще может обжаловать в Верховном суде.

Журналистам «Клоопа» на момент публикации материала в юротделе Центризбиркома сообщили, что решение суда ещё не получили.

24 октября ЦИК отказала спикеру Жогорку Кенеша Таланту Мамымтову в регистрации на парламентские выборы.

Он выдвигался от партии «Ынтымак». В ЦИК объяснили свой отказ тем, что на момент выдвижения кандидатуры Мамытов должен был отказаться от должности спикера парламента, но не сделал этого.

В «Ынтымаке» же заявили, что ЦИК приняла это решение «при грубом несоблюдении процессуальных норм». В партии заявили, что Мамытов в связи с выдвижением в качестве кандидата в депутаты возложил полномочия торага парламента на вице-спикерку Аиду Касымалиеву. В партии настаивают, что письменное подтверждение этого поступило в ЦИК «заблаговременно до заседания».

При этом, в «Ынтымаке» подчеркнули, что «действующее законодательство позволяет торага Жогорку Кенеша участвовать в выборах депутатов, не прекращая исполнение должностных или служебных полномочий, так как спикер избирается из числа действующих депутатов как [аналогично функционирует] и председатель ЦИК, избранный из числа членов ЦИК».

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

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