В Центре госсанэпиднадзора объяснили рост числа пострадавших от отравления едой из сети кафе «Империя пиццы». По данным минздрава на 28 октября, всего в больницы с пищевым отравлением обратились 318 человек.

По словам завотделом гигиены питания Центра госсанэпиднадзора Бишкека Махамата Мурзашева, многие отравившиеся после огласки в СМИ, осознав серьёзность случившегося, только сейчас начали обращаться в больницы.

«После отравления у нас многие не обращаются в больницы, аптек много, они покупают лекарства и начинают лечиться дома. Много отравившихся в “Империи пиццы”, потому что у сети по городу 17 филиалов и все они работают на вынос. Те, кто отравился, в основном заказывали роллы и суши на дом. За один день продавалось по 900 порций. Когда появились симптомы отравления, люди начали сами лечиться. А когда пошло освещение в СМИ, они поняли всю серьезность и стали обращаться. Думаю, число пострадавших больше не будет расти, потому что 25 октября все точки закрыли», — рассказал он в интервью kaktus.media.

По словам Мурзашева, отравления происходили с 22 по 24 октября, а 25 октября все филиалы закрыли. Он сообщил, что последние поступившие в больницы употребляли суши 24 октября.

«Когда приходят в больницу, врачи спрашивают, что пациент ел последние три дня. Они собирают анамнез. Кроме того, проводится анализ рвотных масс или кала и одновременно исследуют продукт, а потом сопоставляют микробы и прочее. Поэтому мы ждем результатов экспертизы», — говорит он.

Мурзашев отметил, что у тех, кто затягивает с обращением к врачу, выздоровление проходит сложнее. Поэтому он порекомендовал тем, кто не может приехать в больницы хотя бы вызвать скорую помощь.

Первые пострадавшие от отравления поступили в больницу еще 23 октября. 24 октября стало известно, что 12 пациентов с пищевым отравлением ели суши в разных филиалах серии заведений «Империя пиццы». Тогда же Госэпидемнадзор начал расследование.

Массовое отравление

Массовое отравление произошло в разных филиалах кафе «Империя пиццы». С 23 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы в Бишкеке стали обращаться граждане с признаками пищевого отравления.

Сначала в больницу с отравлением обратились 12 человек, но затем количество отравившихся начало расти и на 28 октября достигло 318 человек.

После массового отравления госсанэпиднадзор с 25 октября решил временно закрыть все филиалы сети кафе «Империя пиццы» для проведения эпидрасследования.

Кроме этого, минздрав сообщил, что власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели в 2018 году. Теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проведут проверки в общепитах по всей стране.