В прошлом году после снятия карантина Кыргызстан возобновил авиасообщение с несколькими странами, в том числе и с Россией. Тогда стоимость авиабилетов в Москву резко выросла, а кыргызстанцы даже брали кредиты, чтобы улететь на работу. В начале октября нынешнего года цены вернулись к прежней отметке. Объясняем, почему стоимость билетов так скачет?

Мы изучили данные Aviasales о средней стоимости билетов по популярным направлениям из Кыргызстана. Вот что у нас получилось.

С осени прошлого года цены на билеты стали расти по всем направлениям: Бишкек — Стамбул, Бишкек — Москва, Ош — Москва и обратно. Стоимость билетов на большую часть рейсов позже подешевела, за исключением Москвы. Как раз туда ездит большая часть трудовых мигрантов из Кыргызстана.

Пик цен на авиабилеты был зафиксирован в феврале 2021 года: средняя цена билетов по маршруту Ош — Москва достигла 40 тысяч сомов, а Бишкек — Москва — 33 тысячи сомов.

К высокой цене билета прибавлялась стоимость платного ПЦР-теста и основания для въезда в страну. Основание — это справка о близкой родственной связи с гражданином России, справка о квалификации или медицинские показания о состоянии здоровья. Этот документ бесплатный, но для его оформления часто привлекали посредников за дополнительную стоимость.

От чего зависит цена билетов?

Самолет в аэропорту «Манас». Фото: Республиканский штаб по борьбе с COVID-19

Ещё в марте нынешнего года в международном аэропорту «Манас» заявили, что цены на авиабилеты устанавливают авиакомпании. А причиной роста стоимости билетов в Россию назвали сокращение регулярных авиарейсов и появление новых правил перелета для чартерных рейсов из-за пандемию COVID-19.

Это подтверждает и эксперт по экономике Нургуль Акимова. «На цены влияет политика авиакомпании, соотношение спроса и предложения, эффективность работы компании, а также состояние парка самолетов. Из-за пандемии упало число гражданских перелетов, а чем меньше перевозок, тем дороже цена для пассажира», — говорит Акимова.

До карантина производилось четыре-шесть полётов в день, после оно сократилось до семи в неделю. Сейчас число авиаперелетов увеличивается: в день вылетает по три рейса в Москву из Бишкека и Оша. Но остаются и чартерные рейсы.«Пока есть чартерные рейсы, цены на билеты не упадут.

Когда все рейсы станут регулярными, только тогда стоит ждать снижения стоимости перелетов. А это зависит от эпидемиологической ситуации, когда она стабилизируется», — объясняет главный инспектор отдела регулирования перевозок Агентства гражданской авиации Жениш Эсенаманов.

Акимова добавляет, что на цену авиабилета повлияло снижение курса кыргызского сома по отношению к доллару. Напомним, в 2020 году в октябре доллар был равен 79,6 сомов, а год спустя уже 84,7 сомов.

Политолог и эксперт по экономике Эркин Абдразаков считает, что на стоимость авиабилетов влияет и спрос на билеты от пассажиров соседних стран. Граждане Узбекистана и Таджикистана, проживающие в Ферганской долине, часто летают через Ош и Бишкек в Москву.

По мнению других экспертов, на стоимость авиабилетов повлияла и цена на авиатопливо. Почти все рейсы осуществляют российские компании, а зимой 2020 года авиатопливо резко подорожало.

Сейчас цена на авиабилеты снизилась — она почти такая же, как была до карантина. Но никто не готов гарантировать то, что она снизилась надолго.

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный.

Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение «Интерньюс» и его партнеров.