Госагентству по делам молодёжи, физической культуре и спорта при минкультуры выделили участок земли площадью в 800 кв метров в Бишкеке. Там построят зал для женской борьбы. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба минкультуры.

Женская сборная Кыргызстана по борьбе на учебно-тренировочном сборе в Бишкеке в феврале этого года. Фото: КНИА «Кабар»

По данным ведомства, участок выделили на территории Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий и работе с молодежью «Жаштык» рядом с парком «Ата-Тюрк».

«Целесообразность строительства зала на территории Дирекции “Жаштык” обусловлена тем, что здесь функционирует спортивный комплекс с бассейном, следовательно, тренировочный процесс спортсменов будет более полноценным», — добавили в минкультуры.

В ведомстве также сообщили, что госстрой уже начал разработку эскизного проекта. Как только её завершат и утвердят все необходимые документы — начнётся само строительство зала.

«Начальная сметная стоимость проекта составляет 43 млн сом. Окончательная сметная стоимость зала будет известна после проведения сметного расчета», — сообщили в минкультуры.

Строить зал для борчих будет Госстрой. После его передадут на баланс Госагентства по делам молодежи, физической культуре и спорта.

Поручение президента

На фоне успешного выступления кыргызских борчих вольного стиля на Олимпиаде в Токио и Чемпионате мира в Осло, власти задумались о строительстве отдельного зала для женской борьбы.

Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова с медалями. Фото / страница в Instagram Тыныбековой

23 октября в кабмине сообщили, что по поручения президента Садыра Жапарова в Бишкеке выделили участок под строительство спортивного зала для занятий женской борьбой. Они пообещали, что в спортивном зале «будут созданы все необходимые условия».

«Кабинет министров в ближайшее время начнет строительство данного объекта, который будет способствовать дальнейшей популяризации спорта в стране, повысит интерес к здоровому образу жизни среди населения, а также увеличит заинтересованность у молодежи заниматься профессионально данным видом спорта», — отметили в кабмине.

Главный тренер женской сборной по вольной борьбе Нурбек Изабеков надеется, что зал поможет спортсменкам в подготовке к предстоящим Олимпийским Играм, которые пройдут в 2024 году в Париже.

«Не имея собственного зала, мы достигли такого результата. Я думаю, если построят зал, если мы начнём тренироваться объединённо, в одном месте и в том числе [там] будет помещаться очень много девочек. Я думаю, что в будущем уровень сборной [по борьбе] и количество ещё возрастёт», — сказала борчиха Айсулуу Тыныбекова в интервью «Ала-Тоо 24».

На Олимпиаде в Токио кыргызские спортсменки Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Жуманазарова завоевали серебро и бронзу. Борчиха Айпери Медет кызы же заняла пятое место на Играх.



А Чемпионат мира по борьбе в норвежском Осло вовсе стал триумфальным для кыргызских спортсменок. Так Тыныбекова и Жуманазарова завоевали золото и стали чемпионками мира по борьбе. Айсулуу Тыныбекова взяв золото вовсе стала двукратной чемпинкой мира. Айпери Медет кызы же завоевала бронзу.