Международный республиканский институт (IRI) опубликовал опрос жителей Кыргызстана, который проводился в июле 2021 года. Институт использовал для интервью мобильные и стационарные телефоны с использованием компьютерных технологий.

Под выборку попали 1200 человек 18 лет и старше. Специалисты института в своем опросе охватили все семь областей Кыргызстана, а также города Бишкек и Ош. Большую часть опрошенных составили люди от 18 до 35 лет.

Проблемы страны глазами кыргызстанцев

Так, согласно исследованию IRI, в топ- три самых серьезных проблем для нашей страны вошли высокие цены, безработица и коррупция.

Несмотря на то, что опрос проводили в июле, когда пандемия коронавируса еще не ослабла, проблема COVID-19 заняла лишь четвертую строчку (49%) в топе опроса. Проблема воды заняла пятую строчку (27%) в рейтинге, а бедности (24%) и здравоохранения (23%) шестую и седьмую соответственно.

Что кыргызстанцы думали о проблемах раньше?

В декабре 2020 года IRI проводил такой же опрос. В нем кыргызстанцы поставили на первое место по серьезности проблем безработицу, затем коррупцию, а на третьем месте оказались высокие цены.

Уже в феврале-марте 2021 года институт снова провел опрос. В нем как и в декабре прошлого года первые три месте по серьезности проблем заняли безработица, коррупция и высокие цены.

В обоих опросах принимали участие 1200 человек в возрастной категории 18 лет и старше из всех регионов Кыргызстана.