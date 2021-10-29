ГУВД Бишкека начало досудебное производство по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» по факту массового отравления в сети кафе «Империя пиццы». Об этом «Клоопу» сообщили столичной милиции.

В милиции сообщили, что все собранные материалы по факту массового отравления зарегистрированы в ЕРПП, назначены необходимые судебно-правовые экспертизы.

«Расследование продолжается», — добавили в ГУВД Бишкека.

Массовое отравление

Массовое отравление граждан произошло в разных филиалах кафе «Империя пиццы». С 23 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы в Бишкеке стали обращаться граждане с признаками пищевого отравления.

Сначала в больницу с отравлением обратились 12 человек, но затем количество отравившихся начало расти и на 28 октября достигло 318 человек. По данным минздрава на 29 октября, из них продолжают оставаться в больнице 22 пострадавших, из которых пятеро — дети.

После массового отравления госсанэпиднадзор с 25 октября решил временно закрыть все филиалы сети кафе «Империя пиццы» для проведения эпидрасследования.

Кроме этого, минздрав сообщил, что власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели еще в 2018 году. Теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проведут проверки в общепитах по всей стране.