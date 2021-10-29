Президент Садыр Жапаров на своей пресс-конференции 23 октября высказался о спорных приграничных территориях с соседним Таджикистаном. Официальный Таджикистан не давал реакции на заявление Жапарова, однако таджикская Демократическая партия посчитала его заявления «нарушением добрососедских намерений».

Уже на это 29 октября отреагировал пресс-секретарь Садыра Жапарова, заявив, что слова президента о кыргызско-таджикской границе «искажаются отдельными заинтересованными лицами». Рассказываем.

О чём говорил президент?

23 октября президент Садыр Жапаров выступил на своей пресс-конференции, где рассказывал о своей проделанной работе за один год. Высказался глава государства и по вопросу кыргызско-таджикской границы.

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Он заявил, что готов решить этот вопрос «хоть сегодня», но это зависит не от него одного. По словам президента, есть три спорных вопроса: по участку Торт-Кочо, по дороге, ведущей в анклав Ворух, и по спорным участкам в Баткенском и Лейлекском районах.

Жапаров добавил, что спорными в граничащих с Таджикистаном Лейлекском и Баткенских районах являются 210 тысяч гектаров.

«В 1924 году, говорят они [Таджикистан], эти земли перешли нам. Я отвечаю, что раз так, в 1924 году мы передали вам Мургаб, площадью 3 млн гектаров. Давайте вы тогда вернете его нам. Они не согласны. Работают межправительственные комиссии. В прошлый раз они уточнили еще 8 км. Надеюсь, вопрос решится с учетом обоюдных интересов сторон», — отметил Жапаров.

Президент подчеркнул, что конфликты на кыргызско-таджикской границе прекратятся только после окончания работ по делимитации и демаркации границы.

Мургабский район находится на территории Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

«Посягательство на территорию Таджикистана»

Официальные власти Таджикистана пока не отреагировали на заявление Жапарова. Но в Демократической партии Таджикистана (ДПТ) раскритиковали слова президента Кыргызстана.

Лидер ДПТ и депутат нижней палаты парламента Таджикистана Саидджафар Усмонзода. Фото: «Радио Озоди»

Там посчитали заявления Садыра Жапарова «нарушением добрососедских намерений». В партии подчеркнули, что «с момента образования Таджикистана в качестве автономной республики СССР Мургабский район находится на территории Таджикистана».

«В предыдущих дебатах историки ответили на этот вопрос, и его повторное появление является основой большой провокации. С политической точки зрения это утверждение является посягательством на территорию Таджикистана», — заявили в партии.

Слова Жапарова «исказили»

Пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев считает, что слова президента Садыра Жапарова о кыргызско-таджикской границе «искажаются отдельными заинтересованными лицами», которые хотят столкнуть Кыргызстан и Таджикистан.

По его словам, в соцсетях отдельные заинтересованные лица выкладывают различные фейковые видео, где зачитывают текст своими словами.

«Конечно, пограничный вопрос не решается в интересах только одной стороны. Безусловно, должны учитываться интересы обеих сторон. Только тогда мы сможем решить эту проблему мирным путем. Кыргызская сторона верит, что мы найдем общий язык и мирным путем все решим», — отметил Султанбаев.

Конфликты на кыргызско-таджикской границе

Граждане Кыргызстана и Таджикистана периодически вступают в конфликты из-за того, что приграничные территории между двумя соседними странами не описаны. Чаще всего конфликты возникают из-за того, что жители не могут договориться о справедливом разделении воды, а также во время выпаса скота граждане могут оказаться на спорной территории.

В конце апреля 2021 года между гражданами двух стран произошел самый масштабный вооруженный конфликт с момента обретения независимости. Сначала оружие применили обычные жители, а затем и военные обеих страны.

Во время конфликта погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. В Таджикистане погибло 19 граждан, более 80 получили ранения.

Конфликт длился несколько дней, за это время кыргызская сторона эвакуировала более 40 тысяч жителей.

Стороны договорились о прекращении огня только 1 мая, и лишь 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

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