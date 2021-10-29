Пресс-служба Министерства здравоохранения 29 октября сообщила, что американо-немецкая вакцина Pfizer против коронавируса будет доступна в Бишкеке и Чуйской области с 30 октября.

В ведомстве отметили, что получить прививку можно будет во всех пунктах ревакцинации столицы. А по Чуйской области в Аламудунском и Сокулукском районах, а также в городе Кант.

Уже с 1 ноября вакцину будут постепенно поставлять во все регионы страны.

«Вакциной Pfizer будут прививать всех желающих старше 18 лет, рекомендуемый интервал между дозами составляет 21-28 дней», — сообщили в минздраве.

Кыргызстан получил 259 тысяч 470 доз вакцины Pfizer 27 октября по глобальной программе COVAX. Всемирная организация здравоохранения признала вакцину 31 декабря 2020 года.

Вакцину Pfizer производят американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. По результатам исследований, эффективность вакцины достигла 95%. Препарат должен содержаться при температуре -70⁰.

Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V» и англо-шведской AstraZeneca. Также страна получила в качестве гумпомощи казахскую вакцину QazVac и китайскую Sinovac. Вакцинация населения идет полностью бесплатно.

В Кыргызстане на 30 октября, обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 740 тысяч человек. Первую дозу препарата получили более 970 тысяч кыргызстанцев.