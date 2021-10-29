Акылбек Жапаров и Нурбек Алимов. Фото: kenesh.kg и скриншот сюжета Temirov Live

Нурбек Алимов, который был назначен в июле текущего года руководителем Северо-Восточной таможни, оказался сватом главы кабмина Акылбека Жапарова. Об этом стало известно из расследования журналистов Temirov Live.

Видео: YouTube-канал Temirov Live

Журналисты выяснили, что карьера Алимова пошла вверх после смены власти в 2020 году.

Алимов в ноябре прошлого 2020 года занимал должность главного инспектора Центра таможенного оформления на железнодорожной таможне «Север». Всего через месяц возглавил «СЭЗ Бишкек» Северо-Восточной таможни.

В июне 2021 года он стал исполняющим обязанности начальника Управления внутренней безопасности и противодействия коррупции Таможенной службы.

«В июле 2021 года Алимов был назначен руководителем Северо-Восточной таможни. В это время Акылбек Жапаров занимал должность заместителя главы кабмина», — сказал Актилек Капаров.

Скриншот сюжета Temirov Live

По информации Temirov Live, родной брат Акылбека Жапарова — Рахатбек Жапаров — является заместителем председателя ГСИН. А жена Рахатбека Жапарова — Нургуль Алимова — является родной сестрой Нурбека Алимова. Таким образом, Temirov Live говорит, что Нурбек Алимов — сват главы кабинета министров.

Сваты, сыновья и «названные сыновья» на высоких должностях

Президент Садыр Жапаров 21 октября 2020 года назначил своих сватов на высокие государственные должности. Так, Турусбек Туменбаев был назначен руководителем госпредприятия «Унаа», а на должность руководителя Государственной службы по миграции пришел Таштанбек Каймазаров.

Туменбаев — сват родной сестры Садыра Жапарова Акат Жапаровой, а Таштанбек Каймазаров — сват старшей сестры президента Райкуль Жапаровой. Позже Жапаров признался, что действительно назначил сватов на должности, чтобы «сохранить стабильность в государстве».

13 сентября текущего года Туменбаев был освобожден от занимаемой должности в связи со скандалом на проведение тендера на сумму 527 млн сомов.

Жапаров также назначил Абсаттара Сыргабаева главой Джалал-Абадской области. Сыргабаев «названный сын» Камчыбека Ташиева, соратника Жапарова и главы ГКНБ.

Сын Ташиева, Тай-Мурас, также был избран депутатом Джалал-Абадского городского кенеша, а вскоре ушел в отставку по собственному желанию. Кроме этого, в предстоящих парламентских выборах №14 Джалал-Абадского округа участвует брат главы ГКНБ Шаирбек Ташиев. 28 октября ЦИК вынесла Ташиеву письменное предупреждение за «предварительную агитацию».