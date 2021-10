Управление образования мэрии Бишкека закончила проверку одной из столичных школ, в которой учитель не пустила ребенка в туалет, из-за чего тот описался. Об этом пишет издание reporter.kg со ссылкой на ведомство. В столичном управлении образования сообщили, что педагогу, как молодому специалисту «разъяснили о необходимости проявлять внимание к ученикам». Кроме того, замдиректора школы объявили дисциплинарное взыскание. В ведомстве добавили, что конфликт между мамой ученика, учителем и администрацией школы урегулирован и стороны пришли к пониманию. Ребенок продолжит обучение в этой же школе. В ведомстве отметили, что это вопиющий случай, но единичный. «В целом во всех образовательных организациях трудятся педагоги, любящие детей и очень ответственно относящиеся к своим обязанностям», — подчеркнули в Управлении образования мэрии Бишкека. О том, что в одной из столичных школ учительница не пустила ребёнка в туалет во время урока, из-за чего он описался в штаны, стало известно 21 октября. Тогда глава «Лиги защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила, что после того, как мать ребёнка пожаловалась руководству школы, учительница начала оказывать давление на семью и требовала забрать ребёнка из школы. «[не пускать в туалет] Это пренебрежение потребностями маленького ребёнка. А также ограничение его прав при реализации его базовых прав. Пренебрежение, согласно международным стандартам, считается одним из видов насилия», — рассказала Турдубекова.

