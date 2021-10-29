Пресс-служба Пограничной службы ГКНБ сообщила, что в аэропорту «Манас» 29 октября задержали два рейса: Бишкек — Стамбул и Бишкек — Алматы из-за скачка электронапряжения в здании аэропорта.

По информации погранслужбы, это произошло в 08:15 из-за сбоя системы пограничного контроля, так как сервера установлены в другом блоке.

«Проблемы возникли в коммуникационных системах аэропорта. Первоначально работники аэропорта подключили электричество только для освещения, при этом подача электричества в электротехнические устройства в коммуникационном сделали позже», — сообщили в службе.

По этой причине система регистрации пассажиров, кабины паспортного контроля и коммуникации, которыми обеспечивается аэропорт, не работали.

Возобновить всю работу удалось в 10:09. Пассажиры задержанных рейсов прошли контроль с 30-минутной задержкой. Сейчас все пункты пропуска аэропорта «Манас» работают в штатном режиме.