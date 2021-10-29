В Оше сотрудники МЧС спасли женщину, которая хотела совершить самоубийство. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, 35-летняя женщина собиралась выпрыгнуть с девятого этажа 12-этажного дома.

«На место происшествия незамедлительно выехали четыре сотрудника МЧС. Они спасли женщину и передали медикам скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В УВД Оша же сообщили, что женщина собиралась прыгнуть с 10 этажа. В сообщении милиции говорится, что её спасли сотрудники УВД — одни милиционеры отвлекали женщину, другие смогли ее оттащить от балкона.

Также в милиции сообщили, что, по предварительным данным, женщина могла пойти на самоубийство из-за семейных обстоятельств.

«Она развелась с мужем, и младшего ребенка суд оставил жить с ним. Проверяется версия, что таким образом женщина хотела вернуть себе сына. Известно, что от совместного брака у гражданки шестеро детей», — рассказали в УВД.

Накануне в Бишкеке 22-летний парень спрыгнул с девятого этажа недостроенного здания. До этого в течение четырех часов с ним проводили переговоры психологи и спасатели. Молодой человек скончался по дороге в больницу.

Так как парень в течение четырех часов находился на девятом этаже заброшенного здания, а СМИ все это освещали, люди следили за происходящим практически в прямом эфире.

После смерти молодого человека в обществе начали критиковать действия спасателей. В МЧС же сообщили, что по факту смерти молодого кыргызстанца будет проведено внутреннее расследование.

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