В Республиканском центре иммунопрофилактики (РЦИ) при Минздраве дали пояснение по поводу введения обязательной вакцинации от инфекционных заболеваний работников сфер культуры, досуга и спорта.

По словам главы РЦИ Гульбары Ишенапысовой, речь идет об обязательных прививках от COVID-19 и плановых прививках от дифтерии и столбняка.

Гульбара Ишенапысова. Фото: Республиканский штаб

«Мы отправляли более расширенный проект, не только для сфер культуры, досуга и спорта. Но было решено расширять перечень поэтапно. Контролировать ход вакцинации изнутри и вести учет будет минкультуры. Данные привитых также будут вводиться в систему минздравом. В случае с медиками и педагогами у нас люди осознанно получили прививки, думаю, также будет и в этот раз», — рассказала Ишенапысова в интервью Sputnik.

Она подчеркнула, что в решении кабмина об обязательной вакцинации нет пункта о каких-либо мерах по отношению к тем, кто не привился.

«Речи об отстранении от работы нет, просто, как и в других странах, в обязательном порядке нужно прививаться, так как в этих сферах высокая контагиозность [заразность] […] Возможно, последуют какие-либо административные меры в зависимости от того, где человек работает», — сообщила Ишенапысова.

Обязательная вакцинация

28 октября пресс-служба минздрава сообщила, что кабмин внёс изменения в постановление правительства «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 2001 года.

Согласно решению, в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, вошли работники музеев, библиотек, театров, кинотеатров, детских игровых площадок, фитнес-клубов и других организаций.

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Ещё в конце июня этого года минздрав обязал всех работников системы здравоохранения провакцинироваться от COVID-19.

Позже, 15 июля власти ввели обязательную вакцинацию государственных и муниципальных служащих, чтобы увеличить охват населения вакцинацией.

Вакцинация в Кыргызстане

Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V», американо-немецким Pfizer и англо-шведской AstraZeneca. Также страна получила в качестве гумпомощи казахскую вакцину QazVac и китайскую Sinovac.

В Кыргызстане, по данным Республиканского штаба на 29 октября, обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 738 тысяч человек. Это больше 11% от 6,6 млн населения страны.

Первую дозу препарата на 29 октября получили более 969 тысяч кыргызстанцев — это почти 15% всего населения.

Всего кыргызские власти в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 хотят привить 3,4 млн кыргызстанцев.

«Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70% граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 млн человек», — сообщили в Республиканском штабе 5 августа.

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