ЦИК озвучил результаты жеребьевки для партий, которые участвуют в выборах в парламент. Номера, по которым избиратели смогут определять партии при голосовании, распределились таким образом:

№1 — «Ата Мекен»;

№2 — «Бутун Кыргызстан»;

№3 — «Альянс»;

№4 — «Легалайз»;

№5 — «Ыйман Нуру»;

№6 — «Кучтуу регион»;

№7 — Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;

№8 — «Ынтымак»;

№9 — «Ишеним»;

№10 — Демократическая партия «Азаттык»;

№11 — «Мекенчил эл»;

№12 — Партия зеленых Кыргызстана;

№13 — «Жашасын Кыргызстан»;

№14 — «Социал-демократы»;

№15 — Партия народного достояния «Аруузат»;

№16 — Патриотическая партия единения Кыргызстана;

№17 — «Улуттар биримдиги»;

№18 — «Эл умуту»;

№19 — «Ордо»;

№20 — «Улуу-Журт»;

№21 — «Ата-Журт Кыргызстан».

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

Баллотируются в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — более 1300 кандидатов. В выборах участвует 21 политическая партия.