Пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщила, что в Орто-Токойском водохранилище обнаружены 89 браконьерских рыболовных сетей общей длиной 8,9 км. «В выловленных снастях обнаружили 17 рыб (сиг-лудога). Сети уничтожили на свалке, рыбу передали на ответственное хранение в рыбный магазин города Балыкчи», — отметили в министерстве. Фото: Пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Также сотрудники Иссык-Кульского территориального управления минресурсов 28 октября обнаружили 3,6 км рыболовных сетей. Двумя днями ранее они нашли 11 км сетей и уничтожили их на свалке. В ведомстве добавили, что рейды по пресечению и выявлению фактов незаконного лова рыбы продолжаются. Также по этому факту будет проведено расследование для установления лиц, которые разместили эти сети. По закону, в озере Иссык-Куль нельзя ловить рыбу. Также стоит запрет на ловлю рыб сетями.

