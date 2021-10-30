Пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщила, что в Орто-Токойском водохранилище обнаружены 89 браконьерских рыболовных сетей общей длиной 8,9 км.

«В выловленных снастях обнаружили 17 рыб (сиг-лудога). Сети уничтожили на свалке, рыбу передали на ответственное хранение в рыбный магазин города Балыкчи», — отметили в министерстве.

Фото: Пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Также сотрудники Иссык-Кульского территориального управления минресурсов 28 октября обнаружили 3,6 км рыболовных сетей. Двумя днями ранее они нашли 11 км сетей и уничтожили их на свалке.

В ведомстве добавили, что рейды по пресечению и выявлению фактов незаконного лова рыбы продолжаются. Также по этому факту будет проведено расследование для установления лиц, которые разместили эти сети.

По закону, в озере Иссык-Куль нельзя ловить рыбу. Также стоит запрет на ловлю рыб сетями.

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