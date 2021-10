В отношении Бакая Кашкарбаева возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Угроза или насилие в отношении представителя власти» и «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления». Также его подозревают в мелком хулиганстве. В ГУВД отметили, что была проведена судебно-лингвистическая экспертиза, которая выявила призывы к насилию в высказываниях Кашкарбаева. Активиста водворили в ИВС. Ведется следствие. Кто такой Кашкарбаев? Активист Бакай Кашкарбаев стал известен благодаря своей эмоциональной поддержке действий Садыра Жапарова. В октябре было растиражировано видео, на котором Кашкарбаев плакал, обращался к Жапарову и просил назначить себя советником. Он участвовал в митингах в поддержку политика и агрессивно комментировал публикации, критикующие Жапарова. В апреле 2021 года Кашкарбаев добился назначения. Только он стал советником не президента, а министра сельского хозяйства. Бакай Кашкарбаев с министром сельского хозяйства Аскарбеком Джаныбековым. До этого, 15-17 ноября 2020 года Кашкарбаев опубликовал на своей странице в фейсбуке видео с угрозами и призывами к насилию в отношении судей и работников прокуратуры. «15 ноября 2020 года Бакай Кашкарбаев вместе с неустановленным кругом лиц, находясь в городе Чолпон-Ата запечатлел на видео высказывания, сопряженные с угрозами в отношении начальника отдела прокуратуры прокурору Иссык-Кульской области. Активист призвал подняться весь народ и озвучил такие призывы насилия, как: «нужно раздавить», «выколоть глаза» и «выбить зубы»», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры. 16 ноября Кашкарбаев опубликовал видео, в котором он ворвался в здание Иссык-Кульского районного суда и вступил в словесную перепалку с судьями, требуя встречи с судьей Жумаевым. На этом «рейды» активиста не закончились. Так, 17 ноября он со своими сторонниками ворвался в Каракольский горсуд, где снова угрожал сотрудникам судебных органов. «В своем выступлении он выражал открытую угрозу в отношении судьи Иссык-Кульского областного суда и начальника отдела прокуратуры области», — сообщил главный надзорный орган. После этого Генпрокуратура возбудила на него уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!