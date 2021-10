Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов дал интервью правительственной газете «Кыргыз Туусу». Чиновник, который отвечает за государственную идеологию, рассказал о том, какой будет она у Кыргызстана. Перевод интервью на русский язык был опубликован на сайте главы государства с пометкой «свободный перевод». Если верить переводу, то госсекретарь говорил о неких качествах, входящих в «генетический код нации». Касмамбетов заявил, что считает национализм близким к патриотизму. По его мнению, национализм — это «уважение к своей родине, любовь к своему народу, почтение к его ценностям и справедливое отношение к другим народам». И опасаться его не стоит. «В советское время преобладала идеология интернационализма, дискриминировавшая нации. В результате национализм изображался враждебным, жестоким и негативным. Поэтому и сегодня некоторые люди по старой инерции опасаются национализма», — заявил чиновник. Редакция «Клоопа» сделала краткий пересказ интервью Касмамбетова. Госсекретарь возрождает идеологическую работу Я считаю, что такое решение было необходимым требованием настоящего времени. Эта должность, созданная по личной инициативе президента Садыра Жапарова, призвана радикальным образом возродить идеологическую работу. В основе идеологии лежит идея. Обществу нужна здравая идея, которая убедит большинство и приведет общество к светлым целям. Идея определяет цель и содержание общественно-политической системы, системы правления, социально-экономической жизни. Кризисы в стране происходят из-за человеческого фактора Усиливаются безнравственность и алчность среди наших людей, они начали забывать о совести. К сожалению, наши традиционные ценности размываются и к этому явлению относятся, как к чему-то обыденному. «Советский народ» — уникальный феномен Мы чувствуем, что созданное национальное единство — «советский народ» — было уникальным феноменом. История показала, что результаты были неплохими. Сколько образцов мужества, трудолюбия и высокого искусства создано этими людьми! Либеральная демократия была навязана извне Последние тридцать лет у нас доминировала навязанная извне идеология либеральной демократии. Однако, она не прижилась естественным образом в жизни нашего народа. Напротив, мы понесли много потерь. Мы потеряли народное хозяйство, которое строили 70 лет в составе СССР. Люди разделились на два непримиримых класса — богатых и бедных. Развалилась система науки и образования, деградировали традиции и была попрана честь народа. Две революции произошли из-за либерально-капиталистических элит Наш народ перемололи мельницы двух противоположных идеологий. Кыргызстан сейчас пытается выбраться из трясины несправедливости. Элиты либерального капитализма, горстка олигархически-бюрократических группировок, захватили как государственную власть, так и собственность, оставив основную массу народа с пустыми руками. Из-за этих причин случились два государственных переворота (в 2005 и 2010 годах), но общественно-политическая структура не изменилась. Садыр Жапаров восстанавливает настоящее национальное государство Сместив олигархов и бюрократов, которые «приватизировали» не только государственную собственность, но и само государство, президент Садыр Жапаров начал восстанавливать настоящее национальное государство. Сегодня борьба с коррупцией и несправедливостью стала общенародным движением. Поэтому основная идеология нашего государства — это идеология социальной справедливости. Читать по теме: «Ворон ворону глаз не выклюет». Как чиновники Кыргызстана избегают уголовной ответственности Новая идеология — конвергентная экономика Необходимо создать новую модель развития государства и соответствующую идеологию. Нам не нужно изобретать велосипед. Например, мы можем использовать модель конвергенции, которая успешно применяется практически во всех странах мира. Это само по себе означает использование преимуществ социализма и капитализма и отказ от их негативных проявлений. Главный показатель конвергентной экономики — преодоление социальных проблем и обеспечение благополучия людей. Например, таким образом Китай вывел свою экономику на передний план. Недавно они объявили миру, что избавились от бедности. Отличие национализма от нацизма и фашизма Насколько я знаю, в мире существует три идеологии, связанные с нацией. Первый — нацизм. Он возвышает свой народ, сеет ненависть к другим народам, считая их рабами. Вы знаете печальные последствия нацизма, охватившего Германию в 1930-40-х годах, словно черный туман. От него пострадало все человечество. Второй — фашизм. Он превозносит свою родину выше других стран, но не презирает другие народы. Взять, к примеру, итальянский фашизм. Третье — национализм. Это касается людей во всем мире. Уважение к своей родине, любовь к своему народу, почтение к его ценностям и справедливое отношение к другим народам — это качества национализма. В советское время преобладала идеология интернационализма, дискриминировавшая нации. В результате национализм изображался враждебным, жестоким и негативным. Поэтому и сегодня некоторые люди по старой инерции опасаются национализма. Точнее говоря, это не национализм, а патриотизм… Мудрость заложена в генетическом коде нации Нам — кыргызам — будет сложно, пока мы не узнаем, кто мы, куда идем и как идем. Фактически, в основе национальной идеологии, о которой вы говорите, лежит патриотизм. Перед нами стоит важная задача — не теряя патриотизма, сохранить и развивать наш язык, культуру и традиции. Здесь большое значение имеет атрибут «человеческая ценность», который всегда почитался. Русский термин «человеческое достоинство» должен быть близок к этому. Кыргызы всегда по-другому относились к власти и богатству, выше ставили человеческую мудрость и ценности. Всегда осуждались рабы материальных ценностей, жадность и лесть. Не ошибусь, если скажу, что это заложено в генетическом коде нации. Кыргызский и кыргызоведение Надо признать, [в том, что кыргызы не знают кыргызский] полностью виноваты сами кыргызы. Виноваты, прежде всего, интеллигенция и бюрократы, кричащие о национальной идеологии. Они учат своих детей в русскоязычных школах или за рубежом. Их дети и внуки дома говорят по-русски. В сельской местности, наоборот, не преподают иностранные языки, русский и английский. И как не разделить наших людей на две группы: «кыргызы» и «киргизы»? В детских садах и начальных школах Китая и других развитых стран все предметы преподаются только на родном языке. Нам также нужно постепенно переходить к такой системе, если это поддержит общественность. Кыргызский язык, кыргызская литература и кыргызская история должны преподаваться во всех школах и университетах. Даже в этом случае мы не сможем охватить богатую палитру нашей национальной культуры и традиций. Поэтому я считаю, что нужно ввести кыргызоведение в учебных заведениях. Наш народ огорчен исчезновением многих традиций, таких как уважение к старшим, уважение к родителям, уважение к женщинам. В частности, наши национальные традиции теряют сущность гуманности и уважения к людям. Это темы, которые могут войти в кыргызоведение. Мы станем Афганистаном без положительных европейских элементов Национальная идеология часто вытесняется псевдоидеологиями, такими как религиозный фундаментализм, феминизм, гомосексуализм. Например, наше общество не всегда любит девушек, которые носят хиджабы, молодых людей, которые носят бороду и усы по-арабски. Ощущение, что такое явление словно высмеивает красивую традиционную кыргызскую одежду и правила поведения. Недавно мы стали свидетелями того, как некоторые священнослужители, выступающие за ношение хиджаба, высмеивали спортивную форму наших спортсменок, которыми мы гордимся. Европа оказывает большое влияние на нашу национальную культуру, образ жизни и традиции. Конечно, я говорю о прогрессивных, положительных моментах. Если будем против, мы погрузимся в болото невежества и тьмы. Если европейские элементы исчезнут из нашей жизни, мы станем настоящим Афганистаном. Кыргызы — костяк государства Мы многонациональное общество, вместе с тем единый народ. То есть кыргызы являются костяком государства. И великая задача кыргызов — объединить другие национальности — русских, узбеков, дунган и других в гражданское целое — нацию. Конечно, велика роль в этом системы образования. Ее главная задача — в полной мере привить подрастающему поколению гуманитарные знания, которые будут формировать самопознание и идентичность нации. Другими словами, каждый кыргызстанец, независимо от его или ее национальности, должен искренне гордиться тем, что является гражданином Кыргызстана. Кыргызстан должен перейти к идеологии нападения Отныне мы должны перейти от идеологии защиты к идеологии нападения. Мы должны требовать от каждого гражданина неприкосновенности национального суверенитета и национальной свободы, и необходимости их сохранения. Важную роль в этом играют телевидение, кино, театр и Интернет. Эти инструменты формируют общественное сознание и поведение. Нам необходимо внести радикальные новаторские изменения в эти институты, особенно в телевидение. Никто не подвергает цензуре свободу слова и творчества Не будет навязанной идеологии, но журналисты и деятели культуры должны искренне и честно служить своей стране для ее дальнейшего развития. К сожалению, есть те, кто плюет в колодец, из которого пьют воду. Не позволим этому случиться. Национальность важна, но гордиться нужно гражданством Кыргызстана Стратегия национальной политики заключается в воспитании патриотизма в каждом гражданине. Конечно, человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей национальности. Но, прежде всего, он должен гордиться тем, что является гражданином Кыргызстана. Никто не может ставить свою национальность или религию выше законов страны, в которой он живет. Читать по теме: «Ни одна религия не будет ущемляться». Госсекретарь рассказал о новой Концепции госполитики в религиозной сфере Кладбища для верующих, религиоведение в школах и развитие теологии — о чем новая Концепция госполитики в религиозной сфере Жапаров утвердил Концепцию о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности Приоритет общественных и государственных интересов над индивидуальными. Что прописано в Концепции духовно-нравственного развития?

