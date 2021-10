Фото: Гульжан Турдубаева Оригинал материала опубликован изданием «Азаттык». По данным Государственной регистрационной службы КР, в 2019 году по республике зарегистрировано 10 тысяч 995 разводов. Больше всего заявлений на расторжение брака подают в Бишкеке. Правозащитники отмечают, что в последние годы растет число матерей-одиночек, и возникают такие проблемы, как истребование алиментов с отцов детей. Часто одинокие матери становятся объектом критики со стороны родственников и общественности, оставаясь без какой-либо поддержки. От государства за каждого ребенка такая женщина получает… 800 сомов в месяц в качестве пособия. Но этой суммы не хватит даже на однодневное питание ребенка. «Азаттык» представляет фотоистории об одиноких матерях в Кыргызстане. Первой героиней публикации стала Айнура Жарманбетова. История Айнуры Меня зовут Айнура Жарманбетова, мне 32 года. Воспитываю двух сыновей и дочь. Старшему уже 10 лет, младшему – 2,5 года. Мы с детьми снимаем квартиру в Бишкеке. Полгода назад я открыла свою клининговую компанию, куда наняла только матерей, растящих детей без отцов, потому что я прекрасно понимаю их положение. Я и сама мать-одиночка. Фото: Гулжан Турдубаева Муж украл меня в 18 лет. Я тогда училась на первом курсе колледжа в Бишкеке. В тот день я приехала из столицы в Талас на свадьбу, в гости. Он увидел меня там впервые и после этой свадьбы сразу украл. Фото: Гулжан Турдубаева Мы прожили вместе 10 лет, родили троих детей. За это время было всякое. Причин для развода было много. Фото: Гулжан Турдубаева

У кыргызов не принято поддерживать женщину в семье. Когда я сказала маме, что устала и хочу развестись, она буквально заставила меня, сказав: «Надо жить, не позорься перед людьми». И вот так 10 лет я прожила в унижениях и насилии. В итоге бросив все, ушла из дома с тремя детьми. Практически с нуля начала новую жизнь. Возможно, если бы я эти 10 лет посвятила обучению, знаниям, моя жизнь была бы другой… Фото: Гулжан Турдубаева После развода сложно было найти работу. Где-то не подходил график, а дети маленькие, оставить их одних дома нельзя. Кроме того, из-за отсутствия высшего образования на хорошую позицию меня не брали. На госслужбе платят мало, а как мне растить на эти деньги троих детей? В какой-то из дней, когда я была в поисках работы, обнаружила, что в кармане осталось всего пять сомов. Домой я пришла пешком. Сильно плакала тогда… Фото: Гулжан Турдубаева На следующий день одна знакомая позвонила мне и предложила работу: помыть подъезд 9-этажного дома. Я так обрадовалась, что отмывала его с утра до вечера. Ждала, что заплатят мне хорошо, но в итоге дали всего 300 сомов. Я чуть не расплакалась… Придя домой, я всю ночь размышляла. В итоге решила открыть свою клининговую компанию. Но для того, чтобы набраться опыта, я нанялась клинером к знакомой женщине. С ее помощью открыла страницу в «Инстаграме», стала искать и находить клиентов, начала свое дело… Фото: Гулжан Турдубаева Мы предоставляем весь спектр услуг по уборке дома. Со мной работают еще три женщины и парень. Если хорошо освоишь какое-то дело, на нем можно достойно зарабатывать. Фото: Гулжан Турдубаева Сначала мы с девочками мыли все на объектах руками. Но я смогла накопить с заработанных денег и недавно купила специальную технику. Это намного облегчило нашу работу, и клиенты довольны. Если раньше на одну квартиру у нас уходил целый день, теперь мы справляемся за 4-5 часов. Фото: Гулжан Турдубаева Что хорошо – эта работа позволяет мне успеть все сделать: отвести дочь в детсад, а сына – в школу. И доход в этой сфере неплохой. Единственное, мне приходится работать чуть больше, чем другим. Иногда сплю всего по два-три часа в сутки. Если днем работаю, то вечерами приходится разбираться с заказами, составлять график выездов на объекты, а еще проверять домашние задания детей. Со мной работают матери-одиночки, у одной из них аж шестеро детей. Им тоже удобна такая работа – на месте получили деньги. Фото: Гулжан Турдубаева Два года назад я подала документы и начала учиться. 10 лет я ничему не училась, только сидела дома с детьми и вот впервые решила пройти обучение на краткосрочных медицинских курсах. Потом отучилась на курсах для швей. Сначала я боялась и думала: как же я буду учится? Но потом, когда начала, мне очень понравилось. Фото: Гулжан Турдубаева Я иногда хожу в швейный цех, который расположен рядом с нашим домом и где я могу сшить что-то из одежды себе или детям. Планирую открыть свой швейный цех. Фото: Гулжан Турдубаева У меня большие цели на будущее. Я хочу пройти еще какое-нибудь обучение и повысить свои знания в области бизнеса. Хочу расширить свое дело, создать новые рабочие места, на которые придут такие же матери-одиночки, как я, и тем самым хочу помочь им. Конечно, для этого мне надо много учиться и хорошо работать. Фото: Гулжан Турдубаева Сейчас дела у нашей компании идут хорошо, клиентов много. Поэтому приходится много работать. Из-за этого у меня иногда не получается принимать активное участие в школьной жизни сына. Но я стараюсь помогать детям с домашними заданиями, уделять внимание их учебе. Я хочу, чтобы мои дети нашли свое место в этой жизни. Это самое главное. Фото: Гулжан Турдубаева А женщинам и девушкам хотела бы сказать: ничего не бойтесь! Не давайте унижать себя только из-за того, чтобы дети не остались без отца. Не бойтесь начинать все сначала. Чем всю жизнь жить в насилии, лучше одной строить хорошую жизнь. Фото: Гулжан Турдубаева Если честно, только после развода я начала следить за собой и пользоваться косметикой. Потому что раньше денег на эти средства или одежду у меня не было. Если просила деньги у мужа, он отказывал: зачем тебе краситься, для кого? Фото: Гулжан Турдубаева Теперь я научилась самостоятельно зарабатывать на жизнь и ухаживать за собой. Стала уделять внимание здоровью, заниматься спортом. Фото: Гулжан Турдубаева В спортзал я хожу три раза в неделю. Когда тренируюсь, чувствую, как избавляюсь от унижения, которым подвергали меня мой муж и его родня, от следов насилия, и получаю новую позитивную энергию. Появляется уверенность в себе. Фото: Гулжан Турдубаева Если честно, только после развода я научилась любить себя, заботиться о себе и поняла, как быть счастливой. Как выяснилось, счастье вовсе не в семье или наличии мужа. Счастье внутри нас, в сердце… Фото: Гулжан Турдубаева Мечтаю о том, что когда-то мои дети вырастут, найдут свое место в жизни, и все трудности останутся позади, я буду смотреть на пройденный мной путь с высоты успеха… У меня на будущее большие планы.

