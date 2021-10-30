Народный артист и кинорежиссёр Марат Сарулу написал открытое письмо главе минкультуры Азамату Жаманкулову, в котором он раскритиковал главного редактора Национальной киностудии Темира Бирназарова.
«Имеет ли право должностное лицо с такой сомнительной моралью, ценностями и воспитанием занимать ответственную государственную должность?» — заявил Сарулу.
Что произошло?
Главный редактор Национальной киностудии Темир Бирназаров в интервью телеканалу «Эхо Манаса» заявил, что «кыргызы научились у русских пить взахлеб водку, воровать, курить, материться, не уважать старших, драться и скандалить и многие дурные вещи…».
Также он привел слова Махатмы Ганди: «Интеллигенция, воспитанная колонизатором, самый страшный враг своего народа».
Высказывания известного кинорежиссера вызвали бурную реакцию общественности и видео заблокировали.
Заслуженная артистка Кыргызстана и президентка общественного фонда «GALA» Галина Кетова потребовала публичных извинений от Бирназарова.
«Я русская, но уже четыре поколения наш род живёт на этой земле. Мы не были колонизаторами! Мои дедушка и бабушка, родители, я, мои дети развивают, улучшают, искренне любят кыргызскую землю! Нам такие слова слышать оскорбительно и обидно!
Кто говорит эти слова тоже немаловажно! Это человек искусства? Культурный человек? Чиновник? Как такое вообще возможно?» — заявила Кетова.
Критика Сарулу
Также кинорежиссер Марат Сарулу отметил, что Бирназаров клевещет на него. Он привел цитату Бирназарова из интервью, в которой он сказал, что Сарулу снял фильмы на русском языке на 6-7 млн и задался вопросом, нужно ли это кыргызскому народу.
«На киностудии «Кыргызфильм» мной снято два полнометражных фильма: картина «Көч» 2014 года и «Миң кыял» 2018 года. Обе работы, согласно принятому Департаментом кинематографии подзаконному акту, сданы на кыргызском языке. Злонамеренное искажение фактов чиновником Бирназаровым налицо», — заявил Сарулу.
Он также отметил, что смета его фильмов не не превышает студийный стандарт — 5 млн сомов.
Сарулу также раскритиковал высказывание Бирназарова о русских.
«Это высказывание в открытой форме демонизирует дружественный братский нам русский народ, унижая и оскорбляя его национальное достоинство по признаку этнической принадлежности и носит откровенно враждебную политическую окраску», — заявил он.
Темир Бирназаров совместно с кинорежиссером Садыком Шер-Ниязом является организатором киностудии «Айтыш фильм». Также он режиссировал картины «Не плачь носорог», «Неизвестный маршрут», «Кумар» и «Ночная авария».