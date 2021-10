Народный артист и кинорежиссёр Марат Сарулу написал открытое письмо главе минкультуры Азамату Жаманкулову, в котором он раскритиковал главного редактора Национальной киностудии Темира Бирназарова. «Имеет ли право должностное лицо с такой сомнительной моралью, ценностями и воспитанием занимать ответственную государственную должность?» — заявил Сарулу. Что произошло? Главный редактор Национальной киностудии Темир Бирназаров в интервью телеканалу «Эхо Манаса» заявил, что «кыргызы научились у русских пить взахлеб водку, воровать, курить, материться, не уважать старших, драться и скандалить и многие дурные вещи…». Темир Бирназаров. Также он привел слова Махатмы Ганди: «Интеллигенция, воспитанная колонизатором, самый страшный враг своего народа». Высказывания известного кинорежиссера вызвали бурную реакцию общественности и видео заблокировали. Заслуженная артистка Кыргызстана и президентка общественного фонда «GALA» Галина Кетова потребовала публичных извинений от Бирназарова. Галина Кетова. «Я русская, но уже четыре поколения наш род живёт на этой земле. Мы не были колонизаторами! Мои дедушка и бабушка, родители, я, мои дети развивают, улучшают, искренне любят кыргызскую землю! Нам такие слова слышать оскорбительно и обидно! Кто говорит эти слова тоже немаловажно! Это человек искусства? Культурный человек? Чиновник? Как такое вообще возможно?» — заявила Кетова. Критика Сарулу Также кинорежиссер Марат Сарулу отметил, что Бирназаров клевещет на него. Он привел цитату Бирназарова из интервью, в которой он сказал, что Сарулу снял фильмы на русском языке на 6-7 млн и задался вопросом, нужно ли это кыргызскому народу. «На киностудии «Кыргызфильм» мной снято два полнометражных фильма: картина «Көч» 2014 года и «Миң кыял» 2018 года. Обе работы, согласно принятому Департаментом кинематографии подзаконному акту, сданы на кыргызском языке. Злонамеренное искажение фактов чиновником Бирназаровым налицо», — заявил Сарулу. Он также отметил, что смета его фильмов не не превышает студийный стандарт — 5 млн сомов. Сарулу также раскритиковал высказывание Бирназарова о русских. «Это высказывание в открытой форме демонизирует дружественный братский нам русский народ, унижая и оскорбляя его национальное достоинство по признаку этнической принадлежности и носит откровенно враждебную политическую окраску», — заявил он. Темир Бирназаров совместно с кинорежиссером Садыком Шер-Ниязом является организатором киностудии «Айтыш фильм». Также он режиссировал картины «Не плачь носорог», «Неизвестный маршрут», «Кумар» и «Ночная авария».

