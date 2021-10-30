Сеть кафе «Империя пиццы» 29 октября возобновила свою работу, но роллы и суши пока не доставляет.

«Роллы и суши можно заказать только при посещении кафе», — отметили в службе доставки кафе.

«Империя пиццы».

При этом глава Центра санэпиднадзора Бишкека Кубан Кундашев сообщил 24.kg, что кафе исключило из меню японскую кухню и блюда из рыбы.

«Сеть выполнила все наши предписания, провела дезобработку, закупила новые продукты. Они нам ни в чем не препятствовали. Анализ подтвердил сальмонеллез. В понедельник еще раз возьмем пробы с готовой продукции», — отметил он.

Кундашев отметил, что правоохранительные органы продолжат поиск поставщика, чтобы выяснить, как в Кыргызстан попала партия зараженного продукта. По его словам, они сейчас устанавливают, в чем именно находилась сальмонелла: в рыбе, мясе птицы или яйцах.

Массовое отравление

Массовое отравление граждан произошло в разных филиалах кафе «Империя пиццы». С 23 октября в инфекционное отделение Железнодорожной больницы в Бишкеке стали обращаться граждане с признаками пищевого отравления.

Сначала в больницу с отравлением обратились 12 человек, но затем количество отравившихся начало расти и на 28 октября достигло 318 человек. По данным минздрава на 29 октября, из них продолжают оставаться в больнице 22 пострадавших, из которых пятеро — дети.

После массового отравления госсанэпиднадзор с 25 октября решил временно закрыть все филиалы сети кафе «Империя пиццы» для проведения эпидрасследования.

Кроме этого, минздрав сообщил, что власти сняли временный запрет на проверки точек общепита, который ввели еще в 2018 году. Теперь сотрудники Центров госсанэпиднадзора проведут проверки в общепитах по всей стране.