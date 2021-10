Скончался известный кыргызский публицист, драматург, журналист, режиссер театра и кино и литературовед Мар Байджиев. Ему было 86 лет. «Странно устроена жизнь. Человек словно птичка, живет чтобы посмотреть на мир, полюбить, пострадать, посмеяться, поплакать, пощуриться на солнце, а потом — порх! – и нету его. Уходит опять в небытие», — писал он в своем рассказе «Осенние дожди». За свою жизнь Мар Байджиев был не просто птичкой, смотревшей на мир — он почтил память репрессированных ученых-манасоведов, внес значительный вклад как в литературу, так и в кыргызское кино. Мар Байджиев. Мар, сын Ташима Мар Байджиев родился 23 марта 1935 года в Джалал-Абаде в семье педагога и писателя Ташима Байджиева. Ташим Байджиев был ученым, который вместе со своими коллегами, в том числе Зияшем Бектеновым, изучал эпос «Манас». Как рассказывал Мар Байджиев, его отцу дали добро на изучение эпоса, а после ученых обвинили в пантюркизме и репрессировали. Ташим Байджиев был необоснованно осужден на 10 лет, отправлен в лагерь в 1950 году, где и скончался спустя два года. Реабилитировали его уже посмертно. Мару было важно продолжить дело своего отца. Он изучил эпос и выпустил трилогию — «Манас», «Сейтек», «Семетей». Он перевел эпос на русский язык, кроме того он автор документального фильма о «Манасе», организатор галереи картин по этому эпосу. Имена манасоведов, пострадавших от репрессий, он увековечил — рассказал о трудностях их работы и организовал премии имени Евгения Поливанова, Ташима Байджиева и Зияша Бектенова. «”Манас” — это, на мой взгляд, Библия гор и степей, притча. Каждый эпизод в «Манасе» имеет свой смысл. Я стремился донести его до зрителя», — рассказывал сам писатель. Путь в творчестве Мар Байджиев окончил русское отделение филологического факультета Кыргызского государственного университета и Высшие сценарные курсы в Москве. Он был билингвом и одинаково хорошо писал как на кыргызском, так и на русском языках. Он работал главным редактором студии «Киргизфильм». В 70-х годах был собственным корреспондентом «Литературной газеты», спецкором «Правды» и «Комсомольской правды». Байджиев написал ряд повестей, рассказов, сказок и киносценариев. Он является автором пьес: «Возмужавшие», «Дуэль», «Мы – мужчины», «Праздник в каждом доме», «Жених и невеста», «Древняя сказка», «В субботу вечером», «Последний рейс». По его сценариям были сняты художественные фильмы не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, России и Узбекистане. Также он переводил произведения Дмитрия Фурманова, Антона Чехова и Вильяма Шекспира. Кроме этого, Байджиев был депутатом Жогорку Кенеша в 1990-1995 годах, был награжден орденами «Манас» III степени и «Данакер».

