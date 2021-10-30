Оригинал материала опубликован Новой газетой.

Фото: Дарига Джанабаева / предоставлено для «Новой газеты»

Ученик элитной «Назарбаев Интеллектуальной школы» (НИШ) в Алматы 27 октября совершил суицид после «беседы» со школьным психологом из-за юбки, надетой на мероприятие. Как рассказывало издание КазТАГ, во время школьного бала на тему «Гарри Поттера» восьмиклассник в шутку надел юбку. Это вызвало возмущение куратора, и она силой отвела ученика к школьному психологу, после чего и случилась трагедия.

«Назарбаев Интеллектуальные школы» — это сеть школ для одаренных учеников в возрасте от 5 до 18 лет по всему Казахстану. Их открытие было идеей бывшего президента Нурсултана Назарбаева, первые элитные учебные учреждения были открыты в 2009 году.

29 октября в НИШ прошла акция протеста под лозунгом «У одежды нет гендера», «Ты важен. Не молчи».

В ней участвовали учащиеся по физико-математическому направлению, которые выступили против гендерных стереотипов. Мальчики пришли на учебу в юбках, учащиеся раздавали листовки с телефоном доверия, куда дети могут обращаться с психологическими проблемами. После ученики сделали массовую фотографию на фоне школы.

Фото: Дарига Джанабаева / предоставлено для «Новой газеты»

«Сексизм — это когда мальчики, учащиеся в НИШ массово приходят в школу в юбках в знак протеста против инцидента, а директор говорит им: быстро снимайте, мальчикам нельзя ходить в юбках. <…>

Мы будем носить юбки вне зависимости от пола. Будем организовывать акции протеста против травли детей.

Будем отрицать гендерные стереотипы и ломать систему», — написала в инстаграме выпускница НИШ и подруга покончившего с собой подростка Дарига Джанабаева.

В интервью телеканалу КТК представитель пресс-службы НИШ Жанар Адамбаева уверила, что мальчик в день трагедии не надевал в школу юбку. «Откуда вообще взяли эту юбку? Везде эту юбку мусолят. Вообще, он не был в юбке. Что за разговоры?», — заявила она. По словам Адамбаевой, в этот день проходило «обычное внутришкольное мероприятие», которое бывает «в неделю два-три раза», и что ученика «не могли повести к психологу».

«У нас нет такого, чтобы взять ребенка и за руку повести к психологу, я еще раз говорю.

Психолог постоянно на связи с детьми», — уверила Адамбаева.

Однако Дарига Джанабаева не подтвердлила слова представителя пресс-службы НИШ. В тот день в школе организовывали осенний бал, и мальчик надевал юбку, расказала Джанабаева. «Когда его увидели, куратор разозлился, поругал его, отвел к психологу, заставил снять юбку, переодеться.

Когда одноклассники хотели за него заступиться, куратор пригрозил им, что запишет имена каждого и напишет на них дисциплинарный акт за нарушение правил.

Фото: Дарига Джанабаева / предоставлено для «Новой газеты»

То есть одноклассники, которые мне об этом рассказали, были очевидцами», — заявила девушка. После этого родителей вызвали в школу, а его забрали домой, добавила она.

Как сообщило издание Orda.kz со ссылкой на полную аудиозапись разговора классного руководителя с учениками 8 класса, который прошел еще до смерти мальчика, куратор заявлял, что «юбки мальчикам надевать нельзя».

«Вы даже за себя не можете сейчас ответить. За вас родители отвечают. Уйдете со школы, делайте, что хотите.

Вы не имеете права сейчас одеваться как хотите.

Вы несовершеннолетние, у вас нет права голоса, вы не голосуете. У вас есть требования, требование школы — не одеваться так,» — заявил куратор. Ученики с таким мнением были не согласны.

Акция протеста против гендерных стереотипов, утроенная учениками НИШ, — прецедент для Казахстана.

Несмотря на то, что Назарбаев еще в 2005 году провозглашал стратегию «гендерного равенства в общественно-политической жизни», власти до сих пор придерживаются позиции традиционализма, который во многом ограничивает в правах как женщин, так и мужчин.

Фото: Дарига Джанабаева / предоставлено для «Новой газеты»

В НИШ назвали гибель восьмиклассника «несчастным случаем». По словам администрации школы, инцидент произошел во внеурочное время. «В настоящее время ведется следствие. В интересах несовершеннолетнего ребенка школа не может разглашать дополнительную информацию и давать комментарии», — заявили в НИШ.

В управлении полиции Бостандыкского района заявили, что проводится досудебное расследование по статье «доведение до самоубийства» (ст. 105 УК). Также назначена судебно-медицинская экспертиза.