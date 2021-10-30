Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 668 смертей из-за коронавирусной инфекции.

По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 81 человека.

Бишкек — 27;

Иссык-Кульская область — 13

Чуйская область — 29;

Ошская область — 2;

Джалал-Абадская область — 3;

Таласская область — 4;

Баткенская область — 2;

Ош — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 181 186 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 30 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 719 пациентов. Еще 711 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 75 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровел 175 568 пациентов.