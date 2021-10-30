Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались два пациента с COVID-19. Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 668 смертей из-за коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 81 человека.
- Бишкек — 27;
- Иссык-Кульская область — 13
- Чуйская область — 29;
- Ошская область — 2;
- Джалал-Абадская область — 3;
- Таласская область — 4;
- Баткенская область — 2;
- Ош — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 181 186 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 30 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 719 пациентов. Еще 711 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 75 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровел 175 568 пациентов.
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