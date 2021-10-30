Зампред кабмина Эдиль Байсалов включил КТРК утром и увидел кыргызскую криминальную драму «Путь» с Русланом Ботобаевым в одной из главных ролей.

Байсалов негативно высказался о фильме в своем твиттере.

Саат таңкы 7:45. @KTRK_kg негизги каналында криминал ждө кино… Коомдук болбой, куруп кал 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/zksANt0TLz — Edil Baisalov (@baisalov) October 30, 2021

Уже комментируя свое недовольство журналистам, Байсалов сказал, что такие фильмы могут оказать негативное влияние на детей. По его словам, фильм показывали в 7:45. По программе передач, криминальную драму показывали с 7:10 часов, а уже в после нее — в 8:30 — по КТРК должны были показать детский фильм.

«Я дал поручение рассмотреть ответственность руководства канала. Потому что показ подобных фильмов не отвечает ни законам о телевещании, ни положениям телеканала», — сказал он «Азаттыку».

В наблюдательном совете КТРК прокомментировали обращение Байсалова и сказали, что представители власти не могут вмешиваться в работу телеканала.

Кадр из фильма с актером Руланом Ботобаевым. Фото с премьеры фильма: Вечерний Бишкек

Фильм «Путь» был снят компанией «Тень и свет», а премьера фильма прошла в 2015 году. В фильме пять главных героев и, по мнению создателей ленты, посвящено кино дружбе и любви. Режиссер фильма Илья Нехаев — «Путь» был его первой работой. Одну из главных ролей сыграл музыкант Руслан Ботобаев — его также можно увидеть в другой криминальной драме «Рай 604» с Азизом Бейшеналиевым в роли антагониста.

В отрезке видео, которое выложил в свой твиттер Байсалов — негодуя из-за показанного в кадре — запечатлено нападение главного героя фильма на антагониста. Главного героя Марата играет как раз Руслан Ботобаев, а антагониста Алтына — Ялкун Сабиров.

Сейчас фильм «Путь» можно увидеть, например, в онлайн-кинотеатрах.

Что может посмотреть Байсалов вместо «Пути»?

«Мунабия» — дебютная лента кыргызского режиссера Таалайбека Кулмендеева. В киноленте автор хотел показать историю любви кыргызских Ромео и Джульетты, когда герои не юные возлюбленные, а люди зрелом в возрасте.

Студия «Централ Азия Фильм» совместно с компанией Cinetrain сняли первый в истории мюзикл на кыргызском языке «Дарак ыры» (Песнь древа).

«Дорога в Эдем» — это картина совместного производства киностудии «Кыргызфильм» и Общественного фонда «Билимкана». Сюжет картины в том, что главный герой по имени Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, однажды узнает, что его друг — писатель Сапар тяжело болен. Кубат решает продать свою квартиру, чтобы оплатить его лечение, но вскоре его младшего брата избивают за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь родному брату или другу.

Кинокартина режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара «Завещание отца» на кинофестивале в Монреале выиграла приз за лучший дебют.

Еще один вариант — документалки «Клоопа»:

Вот истории троих людей из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, которые пытаются снова выехать на заработки в Россию, где возможно их уже никто не ждет.

О нехватке поливной воды.

О трагедии Айзады Канатбековой.

О пандемии.

О героях пандемии.

Об альпинистах.

О наследии Манаса.