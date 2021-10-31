В Бишкеке с 1 ноября проезд в автобусах и троллейбусах будет стоить 11 сомов, а в маршрутках — 15 сомов. Такое решение было принято еще в сентябре.

Троллейбус в Бишкеке. 

Депутаты Бишкекского горкенеша объяснили свое решение о повышении тарифов тем, что их не меняли более 10 лет. За это время выросли цены на топливо, запчасти для авто и продукты.

В последний раз депутаты БГК меняли тарифы на проезд в общественном транспорте в 2012 году. Тогда они повысили проезд с 8 сомов до 10.

С тех пор водители маршруток не раз поднимали вопрос повышения тарифов и бастовали. Последняя забастовка водителей маршруток была в июне 2021 года и продлилась пять дней. Тогда водители маршруток заявляли, что «если до сентября тариф не будет повышен, они возьмут реванш».

В результате часть из них просто перестала выходить на маршруты так как это стало невыгодно. Во время заседания БГК также стало известно, что в Бишкеке курсируют всего 650 маршруток, обслуживающих город. При этом четыре года назад их было 4,5 тысячи. Для решения проблемы с общественным транспортом мэрия Бишкека закупила новые автобусы, но их все равно не хватает.

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