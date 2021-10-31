Минздрав сообщил о смерти трех пациентов с подтвержденным коронавирусом. Министерство утверждает, что скончавшиеся были невакцинированы.

Кроме того за сутки вирус подтвердили еще у 73 человек. 33 из них в Бишкеке, 16 и 15 в Иссык-Кульской и Чуйской областях. По три новых заражения в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

В Оше, Таласской и Нарынской областях новых заражений не зафиксировали.

За сутки были выписаны из больниц по выздоровлению 78 человек, продолжают получать лечение в стационарах 723 человека.

Всего за время пандемии зафиксировано 181 259 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 175 646 человек, скончался 2 671.

За прошедшие сутки вакцину получили 9 094 человека, из них 4 650 первую дозу и 4 444 вторую. Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm, российским «Спутником V», англо-шведской AstraZeneca и немецкой Pfizer. Также страна получила в качестве гумпомощи казахскую вакцину QazVac и китайскую Sinovac. Вакцинация населения идет полностью бесплатно.