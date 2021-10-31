Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, который баллотируется на предстоящие парламентские выборы, заявил в соцсетях, что кто-то ворует его агитационные баннеры.

«Мои баннеры уже воруют по ночам. Будем обращаться в милицию», — написал он в Twitter.

Баннер Дастана Бекешева. Фото пользователя Twitter Miarunchik.

Бекешев выдвинул свою кандидатуру по Октябрьскому одномандатному округу Бишкека. Он единственный кандидат, который собрал деньги для участия на выборах с помощью краудфандинга и продажи печенья.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. ЦИК зарегистрировала 321 кандидата по одномандатным избирательным округам и 21 политическую партию для участия на выборах.

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