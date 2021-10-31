Материал подготовлен в рамках инициативы Peshcom

За последние 60 лет площадь зеленых насаждений в Бишкеке сократилась в 10 раз. На одного горожанина приходится всего около 3,5 квадратных метров зелени, вместо минимальных 9 и оптимальных 50 квадратных метров, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). И этот разрыв продолжает увеличиваться.

Многоэтажка вместо сквера

«Ничего сделать не можем, это частная территория, нам показали красную книгу», — комментирует специалист Бишкекзеленхоза вырубку деревьев в заброшенном сквере на пересечении улиц Ибраимова и Огонбаева.

Территория сквера огорожена уже много лет. До недавнего времени за невзрачным забором продолжали расти многолетние ели, тополя и другие деревья, соседствуя с заросшими тропинками и старым фонтаном. Жители близлежащих домов до последнего хранили надежду на его восстановление.

Но в середине августа этого года, буквально за несколько дней все деревья вырубили, а потом снесли и старый фонтан.

12 -13 августа 2021 до и после вырубки деревьев / Фото: подписчик Peshcom В заборе залатали все дыры, местами увеличив его высоту в два раза. Сразу же развернулся и красочный баннер: ресторан, летние веранды, отель, подземная парковка — чего только не будет в новом 15-этажном бизнес-центре. 22 июля 2021/ Снимок территории сквера с Google Earth 12 октября 2021 / Фото: Азат Рузиев, Тилек Бейшеналы уулу, специально для Peshcom «Из окон бизнес-центра Victory+ откроется впечатляющий вид на площадь Победы. И что немаловажно, его не заслонят новые здания, ведь бизнес-центр строится на первой линии», — указано на инстаграм-странице будущего комплекса. Раньше, видом на сквер и площадь Победы наслаждались и жители 9-этажного дома по адресу Куйбышева 93 — теперь из их окон будет «впечатляющий» вид на стены новостройки. «В детстве мы играли здесь в прятки» «Когда мне исполнилось три года, мы переехали в квартиру на Куйбышева 93. Помню, как возле дома еще был сквер — там росли деревья и стояли лавочки. Мы там вечно играли в прятки. Там было классно — люди гуляли, сидели на скамейках», — вспоминает житель дома Бакыт (имя изменено по просьбе героя). Он вспоминает, что в летнее время работал и старый фонтан. А примерно в середине 90-х в сквере открылось небольшое кафе. «Это была классная кафешка. Там собирались жители дома, жарили шашлыки, культурно отдыхали после работы», — рассказывает Бакыт. По словам жителя, ситуация стала меняться в начале 2000-х. Тогда деревья в сквере перестали поливать, а кафе закрылось. Позже территорию впервые огородили забором. «Когда ее огораживали, мы подумали, что там хотят реконструировать сквер», — поясняет Бакыт. Как сквер стал частной собственностью? По данным кадастра, в 1999 году мэрия постановила передать земельный участок в пользование под строительство торгового центра. Согласно постановлению, обществу с ограниченной ответственностью «Орион-Торг-Сервис» были предоставлены в пользование около 4,4 тысяч квадратных метров земли. Построить торговый центр они должны были в течение года. Документ был подписан тогдашним и.о. мэра Медетбеком Керимкуловым. Но торговый центр тогда так и не появился. А в 2004 году Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество передало территорию сквера в частную собственность. В последующие годы территория переходила из рук в руки, пока не стала принадлежать нынешнему владельцу — ОсОО «SK Hotel». Согласно открытым данным, компания занимается прочей вспомогательной деятельностью в сфере финансового посредничества. В 2007 году жильцы дома судились с мэрией и владельцами земли. Они хотели, чтобы суд признал недействительной приватизацию участка — тогда можно было бы восстановить зеленую зону. Дело дошло до Верховного суда, но жители проиграли и не смогли отстоять сквер.

За несколько десятилетий забор вокруг сквера то появлялся, то исчезал, на территории даже была парковка, а деревья, по словам жителей, намеренно уничтожали. Озаборивание сквера и уничтожение тротуара По данным кадастра, сама территория сквера разделена на несколько участков. Один — находится в частной собственности, на нем сейчас строится бизнес-центр. Другой — в муниципальной собственности, а его целевое назначение указано, как «машинный двор». В 2016 году Бишкекглавархитектура (БГА) предлагала построить там многоярусную парковку. В ведомстве нам ответили, что тогда они только подготовили предложение, а его утверждение и реализация не в их компетенции. Часть огороженного участка является муниципальной собственностью / Скриншот из кадастра Забор, которым огорожен сквер, отнимает в том числе и общественную территорию. Согласно данным мэрии, площадь участка под строительство бизнес-центра — 4,4 тысячи квадратных метров. Но забором огорожено более 5,5 тысяч квадратных метров. Ранее в мэрии прокомментировали, что Управление земельных ресурсов заключило с компанией «SK Hotel» договор об аренде ещё одного участка площадью около 2,8 тысячи квадратных метров сроком на пять лет «под благоустройство и текущее содержание». Скриншот из Darek.kg Согласно адресному регистру, вдоль сквера должен проходить тротуар, но его нет. Территория вдоль забора полностью запаркована автомобилями — пешеходам приходится протискиваться между ними, шагая по щебню и пыли. Автомобили и грязь вместо тротуара / Фото: Peshcom Что говорят жители, мэрия и генплан? «Прикиньте: стоял дом, окна выходили на Площадь Победы и на великолепные закаты. А теперь тут будет 15-этажное здание, расстояние до которого метров 20. Весь вид и солнце будут нахер перекрыты», — возмущается Бакыт. Жители 9-этажного дома, который будет соседствовать с бизнес-центром, рассказывают, что они до последнего не давали согласие на застройку сквера и просили восстановить его.

Однако в июне 2019 года домком заключила договор с «SK Hotel» (владельцем участка), в котором компания обязалась сделать ремонт крыши, подъездов, футбольного поля и других объектов в доме. Взамен жители дома должны были не препятствовать строительству бизнес-центра. Но, по словам Бакыта, жильцы не знали об этом договоре и не давали согласия на строительство.

Этапы стройки: 1. 25 августа 2021 — фонтан ещё был 2. 27 сентября 2021 — фонтана уже нет / Фото: подписчик Peshcom

Строит здание компания «Мега Строй». Они же с 2013 по 2016 годы строили соседний жилой комплекс «Victory».

В течение октября мы несколько раз отправляли письма компании «Мега Строй», чтобы узнать их официальную позицию, а также звонили в пиар-службу, но нам так и не предоставили ответ.

Примечательно, что на сайте «Мега-Строя» среди фотографий проекта жилого комплекса «Victory» показан и реконструированный сквер с фонтаном.

План жилого комплекса Victory / Фото: «Мега-Строй»

В адресном регистре darek.kg территория до сих пор отмечена, как «заброшенный парк». В Земельном кодексе сказано, что скверы и парки относятся к территориям общего пользования — они не предоставляются в собственность, а на их территории можно возводить только легкие конструкции.

В ответе на наш запрос, мэрия сообщила, что до передачи в частную собственность, этот земельный участок был «зеленой зоной благоустройства к жилой застройке и не имел статуса сквера».

«Статус “под благоустройство и озеленение” — это такое же табу для застройки», — комментирует решение городских властей правозащитница Светлана Антропова из фонда «Наше право».

В мэрии нам также ответили, что строительство бизнес-центра согласовано и все законно. Они добавили, что, согласно проекту застройки территории в районе улиц Ибраимова, Фрунзе, Гоголя и Огонбаева, размещение бизнес-центра с гостиницей и подземным автопаркингом предусмотрено.

Однако, согласно генплану развития территорий Бишкека до 2025 года, территория сквера отмечена, как «территория городских зеленых насаждений общего пользования» и через него должны проходить «основные пешеходные связи».

Приватизация парковых земель

История сквера на Ибраимова / Огонбаева — лишь один из примеров сокращения парковых территорий в Бишкеке, их приватизации и застройки.

Например, последние пять лет пытались застроить сквер «Слоники» на пересечении Айни и Токтоналиева. В нем, среди густых деревьев, располагались скульптуры животных и спортивная площадка. Это небольшое общественное пространство появилось ещё в советское время, а в 2015 было отреставрировано силами жителей и общественного фонда «Городские инициативы».

Сквер «Слоники» после реконструкции в 2015 году / Фото: местная жительница

Сквер «Слоники» после борьбы со стройкомпаниями, сентябрь 2021 / Фото: Peshcom

Как оказалось, мэрия отдала территорию под застройку ещё в начале 2000-х. Но жители узнали об этом только в 2015 году, когда сразу несколько стройкомпаний начали возводить многоэтажки и вырубили около 60 деревьев.

Более пяти лет местные жители ходили в суды и боролись за сохранение сквера. «Все эти годы были в ужасном нервозе, плакали и дрались за эти земли», — комментирует местная жительница Диана.

В сентябре 2021 года Верховный суд принял решение в пользу жителей. Скульптуры животных и спортивная площадка, которые стройкомпания «Онурхан» хотела застроить, — сохранятся. «Теперь хотим с застольем отпраздновать победу. Мы все [жители] так сдружились за эти годы», — радуется Диана. По ее словам, они вновь начнут восстанавливать общественное пространство.

Однако часть сквера «Слоники» все же была застроена — зеленая зона с деревьями, скамейками, общественным туалетом и небольшим кафе, расположенная между кинотеатром Чатыр-Куль и скульптурами животных превратилась в многоэтажный жилой дом. Диана рассказывает, что этот дом возвели со множеством нарушений, поэтому прокуратура продолжает разбирательства.

Сквер в конце 2014, за скульптурами росли деревья / Фото: местная жительница

Сквер осенью 2021, на месте вырубленных деревьев стоит многоэтажка / Фото: Peshcom

Парк имени Кычана Джакыпова — ещё одна зеленая территория в Бишкеке с печальной историей. Он находится в районе пересечения улиц Абдрахманова и Жибек-Жолу и является одним из старейших в Бишкеке. В 1951 году на территории парка построили Дворец пионеров, и место стало точкой притяжения для детей и молодежи. На тот момент площадь парка была около 9 гектаров.

После развала Советского Союза территория пришла в запустение — деревья не поливали, мусор не вывозили. Позже там появились и первые жилые дома. В начале 2000-х парк уменьшился примерно до четырех гектаров.

Тогда же Минкультуры, на балансе которого числится парк, отдало его половину в аренду на 49 лет футбольной ассоциации «Дордой». Она построила там футбольные поля. С тех пор вокруг парка не утихают скандалы.

Заброшенный парк имени Кычана Джакыпова, сентябрь 2021 / Фото: Peshcom

Сейчас деревья в парке продолжают засыхать, трава выжжена, а скамейки разваливаются. В мэрии нам сообщили, что сохранением парка должны заниматься Минкультуры и «Кыргызреставрация».

«Минкультуры — не хозяйствующий субъект. Разве они будут ходить и поливать парк? Они должны заниматься политикой в сфере культуры, а не зелеными территориями. Хотя они итак этого не делают. На балансе министерства не должны содержаться парки», — говорит Калича Умуралиева, директор муниципального предприятия «Городские парки». Она считает, что парк должен перейти на баланс мэрии, как все остальные парки.

Застройка и увядание касается не только небольших скверов в Бишкеке, но и крупных парков и рощ. Например, за 20 лет на треть уменьшилась площадь парка Ататюрк, одного из самых больших в городе. Все эти годы его территорию незаконно передавали под застройку чиновникам, судьям и бизнесменам.

За годы независимости примерно на 60% сократилась и площадь Карагачевой рощи — с 216 гектаров до 130. Причины все те же — коррупция в госорганах и незаконное строительство домов.

Правозащитница Светлана Антропова говорит, что большая часть горожан не может отстоять зеленые общественные пространства. Основными причинами она называет истечение сроков давности для подачи исков в суд и переписывание законов.

По ее словам, перспективы мало и потому, что сначала мэрия сама выдает парковые территории под застройку, а потом приходит в суд, где им говорят: «Вы же сами и выдали эту землю», после чего дела прекращают.

«Это полная катастрофа и, к сожалению, это понимаем только мы — жители. Чиновники только кричат про смог и экологию, но продолжают уничтожать зеленые территории», — заключает она.

К чему ведет сокращение зеленых территорий и есть ли выход?

По данным исследования общественного фонда «Инициатива ”Арча”», в 2020 году парки, скверы и бульвары занимали только около 3% территории города. Согласно строительным нормам по планировке и застройке городов и населенных пунктов, удельный вес озелененных территорий в пределах городов должен быть не менее 40%.

Сокращение площади зеленых насаждений и их неравномерное распределение по городу формирует социально-экологическое неравенство — более 60 процентов городских территорий не обеспечены пешей доступностью к паркам и скверам.

«Сейчас у нас парки районного значения не развиваются, а новое парковое строительство идет только в южной части города. […] Зеленые насаждения — это такая же инфраструктура города. [Их сокращение] грозит ухудшением нашего здоровья. Люди имеют право гулять рядом с домом, укрываться от жары и безопасно передвигаться в городе под кроной деревьев», — комментирует эколог «Инициативы ”Арча”» Дмитрий Ветошкин.

Согласно принятым в Кыргызстане нормам, время пешей доступности до крупных городских парков должно быть не более 20 минут, а до небольших парков — не более 15 минут. Однако горожанам приходится добираться до парков на машине или общественном транспорте, чтобы просто погулять.

По словам Дмитрия, зеленые насаждения улучшают городскую мобильность — раньше, благодаря бульварам, районным скверам и крупным паркам, весь город был пронизан зелеными коридорами. «Как только мы будем развивать придорожное озеленение и районные парки, мы будем побуждать людей ходить пешком».

Всемирная организация здравоохранения объясняет, что доступ к зеленым территориям необходим, потому что они улучшают социальное взаимодействие, благополучие и здоровье людей, снижают стресс и экологические риски, такие как шум и загрязнение воздуха.

По словам Каличи Умуралиевой, директора «Городских парков», чтобы сохранить оставшиеся зеленые территории, нужно придать им правовой статус: «Если граница парка очерчена, у мэрии есть все правоудостоверяющие документы, то он защищен законом. Тогда ни у кого рука не поднимется на парк, побоятся».

Чтобы придать территории официальный статус парка или сквера, надо подать заявление в Бишкекский горкенеш. «Они придают статус, мэрия выделяет земельный участок под благоустройство, Бишкекглавархитектура дает заключение, а потом уже создается проект сквера, и он защищается», — объясняет Калича Умуралиева.

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Автор: Алексей Журавлев

Редактура: Рада Валентина кызы, Анна Капушенко