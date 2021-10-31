Сеть кафе «Империя Пиццы» 29 октября возобновила свою работу после громкого скандала с отравлением более 300 человек. С 23 октября в инфекционную больницу начали обращаться бишкекчане с признаками пищевого отравления.

Кафе «Империя Пиццы».

Сначала в больницу с отравлением обратились 12 человек, но затем количество отравившихся начало расти и на 28 октября достигло 318 человек. По данным минздрава на 29 октября, из них продолжают оставаться в больнице 22 пострадавших, из которых пятеро — дети.

После массового отравления госсанэпиднадзор с 25 октября решил временно закрыть все филиалы сети кафе «Империя пиццы» для проведения эпидрасследования.

Спустя четыре дня глава ЦГСЭН Кубан Кундашев сообщил 24.kg, что анализ подтвердил сальмонеллез. Редакция «Клоопа» решила выяснить, что это такое и с чем её едят.

Дисклеймер: Если вы обнаружили у себя симптомы сальмонеллеза, то необходимо сразу обратиться к врачу. Заниматься самолечением опасно для жизни.

Что такое сальмонеллез?

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella.

Бактерии сальмонелла. Фото: Live Science

Источник инфекции при сальмонеллезе — это домашние животные и птицы, а также рыбы. Сальмонелла передается фекально-оральным путем. Однако, источником заражения может стать и больной человек, участвующий в приготовлении пищи.

Первые симптомы сальмонеллеза могут появиться не сразу. В среднем они появляются в течение 12-48 часов после употребления зараженной пищи.

По данным ВОЗ, симптомы сальмонеллеза протекают относительно легко и в большинстве случаев пациенты выздоравливают без специального лечения. Однако, в некоторых случаях, особенно у детей и пожилых пациентов, связанное с болезнью обезвоживание может стать тяжелым и представлять угрозу для жизни.

Сальмонеллы — очень коварные и жизнеспособные бактерии. Они живут и размножаются в продуктах, при этом никак не влияя на их вид и запах. На глаз определить, заражен ли продукт, практически невозможно.

Кроме этого, сальмонеллы отличаются проворством. При хранении более 30 дней куриных яиц в холодильнике бактерия способна проникать через цельную скорлупу в яйцо и активно размножаться внутри желтка.

Как избавиться от сальмонеллы?

Эти бактерии чрезвычайно устойчивы к разным видам обработки. Убить их можно только вскипятив зараженный продукт или подвергнув его прямому воздействию ультрафиолетового излучения.

Замораживание зараженных продуктов не снижает жизнеспособность бактерий. Также не поможет копчение и засолка.

Поэтому наиболее часто сальмонеллез связан с употреблением сырых куриных яиц или блюд из них, а также блюд из плохо проваренного или прожаренного куриного мяса. В эту категорию также входят куры-гриль, салаты домашнего приготовления, другие мясные и молочные продукты.

Важно! Бытует мнение, что в перепелиных яйцах нет сальмонелл, так как температура тела перепелов составляет 42 градуса по Цельсию. Действительно, перепелки не болеют сальмонеллезом, но являются носителями и распространителями сальмонелл. Поэтому употреблять перепелиные яйца без соответствующей термической обработки недопустимо.

Профилактика сальмонеллеза

Для предотвращения заболевания достаточно соблюдать ряд простых правил индивидуальной профилактики сальмонеллеза: