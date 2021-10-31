Президент Садыр Жапаров 31 октября вылетел в город Глазго в Шотландии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) для участия в церемонии открытия 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Глазго/ Шотландия. Фото с сайта ООН.

Жапаров выступит с посланием на Саммите мировых лидеров, а также встретится со своими иностранными визави и руководителями международных климатических организаций и многосторонних банков развития.

Президента сопровождают министр иностранных дел Руслан Казакбаев, зампред кабмина Эдил Байсалов и завотделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев.

К слову, Байсалов ранее был послом Кыргызстана в Великобритании. Мероприятие должна была посетить королева Великобритании Елизавета II. Однако незадолго до этого Букингемский дворец оповестил о том, что она решила остаться в замке по совету врачей.

На конференции участники конвенции объявят о своих климатических целях, оценят уже внесенный вклад и обсудят механизмы действия Парижского соглашения.

Это соглашение было принято 12 декабря 2015 года в Париже. В нем участвуют 196 стран. Обсуждение продлится две недели.

Цель соглашения была в том, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнями доиндустриальной эпохи, то есть с серединой XVIII века, чтобы избежать климатической катастрофы.

Однако, согласно последним данным, наша планета уже «потеплела» на 1,06–1,26 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Так, в ООН обеспокоены тем, что даже если имеющиеся обещания по снижению выбросов в атмосферу будут выполнены, к концу века температура все равно повысится на 2,7 градуса Цельсия.