Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что Кыргызстан закупит беспилотники и вертолет у России за счет бюджетных средств. Сообщается, что зампредседателя кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с главой акционерного общества «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым в госрезиденции «Ала-Арча». Александр Михеев и Камчыбек Ташиев в госрезиденции «Ала-Арча». Фото: Пресс-служба ГКНБ. В ходе встречи стороны договорились, что Кыргызстан купит у российской компании вертолет Ми-17В-5. Также «Рособоронэкспорт» проведет капитально-восстановительный ремонт вертолетов Ми-8 МТВ и поставит запасные части. Кроме этого, Ташиев и Михеев подписали контракт о закупке российских беспилотников «Орлан-10Е». В спецслужбе не отметили, сколько беспилотников заказал Кыргызстан, но сообщили, что они нужны для нужд Пограничной службы ГКНБ. Ранее Ташиев сообщал, что Кыргызстан закупает беспилотники у России и Турции. «Сейчас в Турции делают для нас беспилотники Bayraktar. Такие есть только у пяти стран и одной из них будет Кыргызстан. Скоро они поступит к нам. В настоящее время в Турции обучаются и готовятся к управлению [беспилотником] наши люди», — сказал он. Однако, глава ГКНБ не уточнил, сколько единиц беспилотников закупает страна. Что это за беспилотники? Беспилотники семейства Bayraktar выпускает турецкая частная компания Baykar Makina. Самая успешная продукция компании — это ударный беспилотник Bayraktar TB2. Он способен нести до 4 ракет или бомб и обладает большой продолжительностью полета. Беспилотник Bayraktar TB2. Фото: официальный сайт производителя. Его турецкая армия успешно использует с 2014 года. Эти беспилотники использовали в спецоперациях в Сирии и Ливии. Кроме того, Азербайджан использовал эти беспилотники в военном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе, где, по словам экспертов, они и показал свою эффективность. «Собственно говоря, Нагорный Карабах стал витриной возможностей турецкой оборонной промышленности по производству беспилотников», — отметил в эфире «Настоящего времени» российский военный эксперт Дмитрий Литовкин. Кроме Азербайджана эти беспилотники закупили Украина, Катар и Ливия. А недавно первым в Центральной Азии Bayraktar TB2 закупил и Туркменистан. По словам совладельца Baykar Makina Сельчук Байрактар, который является зятем президенту Турции, интерес к Bayraktar TB2 растет во всем мире. «К настоящему моменту подписано свыше десяти соглашений. По некоторым из них реализован экспорт», — рассказал он «Анадолу» в начале сентября. Российский беспилотник «Орлан-10Е» предназначен для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей. Беспилотник «Орлан-10Е». Фото: АО «Рособоронэкспорт».

