Пресс-служба Жогорку Кенеша 25 октября сообщила, что правительство Узбекистана планирует построить две школы в Баткенской области. Профильный комитет парламента рассмотрел проект соглашения. Строительство школы в Баткенской области. Фото иллюстративное. По данным пресс-службы, Узбекистан полностью профинансирует строительство школ. Кабмин Кыргызстана выделит для этого 0,75 га земли в селе Самаркандек Баткенского района и 0,30 га в селе Маргун Лейлекского района. Школы будут рассчитаны на 330 мест. По завершению строительства их передадут в собственность Кыргызстана. Впервые о строительстве школ сообщили в июне 2021 года после встречи главы Баткенской области Абдикарима Алимбаева с главой Ферганской области Хайрулло Базаровым. Тогда узбекская делегация встретилась с жителями и учителями сел Самаркандек и Маргун. Также они провели осмотр места строительства будущих новых школ. «Рядом со школой-интернатом имени Сагын Кожобаевой в Самаркандеке будет построена новая школа на 400 мест. Так как это заведение было построено в 1951 году методом ашара и в настоящее время устарело. Средняя школа имени М.Баетова в селе Маргун также нуждается в обновлении, так как здание совсем старое. Там будет построена новая школа на 300 мест», — сообщил тогда «Клоопу» пресс-секретарь представительства кабмина по Баткенской области Азатбек Курбанбеков. Ранее при поддержке Узбекистана в Кадамжайском районе была построена инфекционная больница на 200 мест. Здание из легких конструкций было построено на территории территориальной больницы Кадамжайского района. Читать еще: Трещина. Почему дети в Кыргызстане учатся в экстремальных условиях «Это мы чтобы закрыть наши раны». Как искусство и портрет ДиКаприо скрывают трещины в стенах художественной школы в Ноокате

