В Бишкеке 31 октября простились с народным писателем и драматургом Маром Байджиевым. Церемония прощания прошла в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Проводить прозаика в последний путь пришли деятели культуры, чиновники, а также близкие и друзья покойного.

Похоронили Байджиева на Ала-Арчинском кладбище.

Видео: «Азаттык».

Известный кыргызский публицист, драматург, журналист, режиссер театра и кино и литературовед Мар Байджиев скончался 29 октября. Ему было 86 лет.

Мар Байджиев родился 23 марта 1935 года в Джалал-Абаде в семье педагога и писателя Ташима Байджиева.

Как рассказывал Мар Байджиев, его отцу дали добро на изучение эпоса, а после ученых обвинили в пантюркизме и репрессировали. Реабилитировали его уже посмертно.

Мару было важно продолжить дело своего отца. Он изучил эпос и выпустил трилогию — «Манас», «Сейтек», «Семетей». Он перевел эпос на русский язык, кроме того он автор документального фильма о «Манасе», организатор галереи картин по этому эпосу.

Имена манасоведов, пострадавших от репрессий, он увековечил — рассказал о трудностях их работы и организовал премии имени Евгения Поливанова, Ташима Байджиева и Зияша Бектенова.

«”Манас” — это, на мой взгляд, Библия гор и степей, притча. Каждый эпизод в «Манасе» имеет свой смысл. Я стремился донести его до зрителя», — рассказывал сам писатель.

Внес он свой вклад не только в сохранение эпоса, но и в развитие кыргызского кино, литературы и журналистики. Он писал повести и рассказы, а по его сценариям были сняты художественные фильмы не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, России и Узбекистане. Также он переводил произведения классиков на кыргызский язык.