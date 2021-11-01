Активиста и советника главы минсельхоза Бакая Кашкарбаева отпустили под домашний арест до 29 декабря. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В милиции добавили, что такое решение принял Свердловский райсуд Бишкека 31 октября.

Кашкарбаева задержали 30 октября. В отношении него начато несколько досудебных производств по статьям «Угроза или насилие в отношении представителя власти» и «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления». Также его подозревают в мелком хулиганстве.

В столичном ГУВД тогда сообщили, что в высказываниях Кашкарбаева после судебно-лингвистической экспертизы выявили призывы к насилию.

Кто такой Кашкарбаев?

Активист Бакай Кашкарбаев стал известен благодаря своей эмоциональной поддержке действий Садыра Жапарова. В октябре было растиражировано видео, на котором Кашкарбаев плакал, обращался к Жапарову и просил назначить себя советником. Он участвовал в митингах в поддержку политика и агрессивно комментировал публикации, критикующие Жапарова в соцсетях.

В апреле 2021 года Кашкарбаев добился назначения. Только он стал советником не президента, а министра сельского хозяйства на общественных началах.

Бакай Кашкарбаев с министром сельского хозяйства Аскарбеком Джаныбековым.

До этого, 15-17 ноября 2020 года Кашкарбаев опубликовал на своей странице в фейсбуке видео с угрозами и призывами к насилию в отношении судей и работников прокуратуры.

«15 ноября 2020 года Бакай Кашкарбаев вместе с неустановленным кругом лиц, находясь в городе Чолпон-Ата запечатлел на видео высказывания, сопряженные с угрозами в отношении начальника отдела прокуратуры прокурору Иссык-Кульской области. Активист призвал подняться весь народ и озвучил такие призывы насилия, как: “нужно раздавить”, “выколоть глаза” и “выбить зубы”», — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

16 ноября Кашкарбаев опубликовал видео, в котором он ворвался в здание Иссык-Кульского районного суда и вступил в словесную перепалку с судьями, требуя встречи с судьей Жумаевым.

На этом «рейды» активиста не закончились. Так, 17 ноября он со своими сторонниками ворвался в Каракольский горсуд, где снова угрожал сотрудникам судебных органов.

«В своем выступлении он выражал открытую угрозу в отношении судьи Иссык-Кульского областного суда и начальника отдела прокуратуры области», — сообщили в надзорном органе.

После этого Генпрокуратура возбудила на него уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти».