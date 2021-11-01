В пресс-службе президента 1 октября подтвердили, что Садыр Жапаров 31 октября вылетел в Глазго в Шотландии на частном самолёте. Там Жапаров примет участие в 26-й сессии конференции Сторон ООН по изменению климата.

В администрации президента говорят, что такое решение приняли из-за того, что британские власти отказались принимать в стране кыргызский борт №1. Все дело в том, что он «не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании» — не отвечает международным требованиям.

Садыр Жапаров прибыл в Глазго и спускается по трапу. Фото: пресс-служба президента

Однако, в пресс-службе президента не раскрывают стоимость аренды частного воздушного судна и не раскрывают модель самолёта.

Отвечая на вопрос журналиста «Клоопа» о стоимости аренды судна, пресс-секретарь Жапарова Эрбол Султанбаев сообщил, что пока другой информации, кроме как о том, что президент вылетел на частном самолёте, пока не могут предоставить.

ИА 24.kg со ссылкой на сервис flightradar пишет, что Жапаров вылетел из аэропорта «Манас» на реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000.

Авиалайнер Embraer Lineage 1000. Фото: Википедия

Он вмещает до 19 человек, а экипаж состоит из трёх человек — два пилота и бортпроводник. Самолет производит бразильская авиастроительная компания Embraer.

По данным авиаброкера Jetvip, один час аренды этого воздушного судна стоит от 12 тысяч евро. Если, верить онлайн-расчёту на самом сайте компании, то из Бишкека до Глазго можно долететь за 7 часов.

Скрин с сайта Jetvip

«Этот самолёт предназначен для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в нём также комфортно, словно находятся дома, независимо от того где они, в Париже, Дубае, Нью-Йорке, Пекине или на высоте 10 000 метров», — приводит слова президента Embraer Марко Тулио Пеллегрини компания Business Jets.

Салон реактивного самолета бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Фото: сайт Jetvip

В администрации президента ИА 24.kg, говоря об аренде частного самолёта, заявили, что лететь на таком судне дешевле, но также не уточнили, во сколько это обойдётся казне.

Читать по теме: Президент Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолёте — борт №1 устарел

Вылет в Глазго

Президент Садыр Жапаров 31 октября вылетел в Глазго для участия в церемонии открытия 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В администрации президента уже сообщили, что Жапаров прибыл в Шотландию.

1 ноября он примет участие в церемонии открытия Саммита мировых лидеров, а на следующий день Жапаров выступит с посланием на пленарном заседании саммита.