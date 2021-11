Фото: пресс-служба ГКНБ ГКНБ задержал в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области три грузовика, которые пытались незаконно вывезти горнорудный концентрат из зоны Сырта. По информации ведомства, концентрат содержал в себе олово, вольфрам, золото, серебро и другие химические элементы. Его пытались вывезти 29 октября с отвалов местного перерабатывающего завода. При досмотре машин сотрудники ГКНБ выявили, что реквизиты на документах на товарно-транспортный груз были подделаны. В связи с этим грузовики были задержаны и доставлены на территорию управления ГКНБ Иссык-Кульской области. Начато досудебное производство по статье «Незаконная предпринимательская или банковская деятельность». «В настоящее время принимаются меры по выявлению лиц, причастных к организации незаконного вывоза концентратов, нанесению ущерба интересам государства, законности ведения горных работ», — сообщили в ГКНБ. Концентрат на экспорт

В начале года депутат Жогорку Кенеша Аккулу Бердиев сообщил, что китайская компания «ГИК Кайди» пытается вывезти контрабандным путем 17 фур золота из Чон-Алайского района Ошской области. По его словам в каждую фуру было загружено по 4 тонны сырья. Бердиев тогда добавил, что Финансовая полиция задержала этот груз и начала досудебное производство. А Таможенная служба подтвердила, что следственные мероприятия продолжаются, но концентраты находятся под контролем предприятия. Через 8 месяцев, 22 сентября, Бердиев сообщил, что «ГИК Кайди» вывез золоторудный концентрат через контрольно-пропускной пункт «Достук». Депутат назвал это коррупцией и требовал проверки. Однако таможенная служба опровергла эту информацию и сообщила, что китайская компания вывезла золоторудный концентрат «законно, заранее получив лицензию».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!